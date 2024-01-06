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Чем отличается Матиас от сельди: тайна вкуса и пользы

Руслана Заклинская
6 января 2024, 02:43
Сельдь Матиас - традиционное европейское блюдо, имеющее долгую историю. Эта рыба известна своим нежным вкусом и полезными свойствами.
Чем отличается Матиас от сельди: тайна вкуса и пользы
В чем особенность рыбы Матиас / Коллаж: Главред, фото: ru. depositphotos.com

Сельдь Матиас - это вкусная и полезная рыба, которая имеет давнюю историю. Она является традиционным блюдом во многих странах Европы, особенно в Нидерландах, Бельгии и Франции.

Почему селедка называется Матиас

Сельдь Матиас - это традиционное голландское блюдо, приготовленное из молодой атлантической сельди. Эта рыба имеет нежный вкус и мягкую консистенцию, а также содержит большое количество полезных веществ.

Название "Матиас" происходит от голландского слова "maagde", что означает "дева". Такое название связано с тем, что сельдь Матиас является молодой рыбой, которая еще не достигла половой зрелости. В этот период сельдь имеет нежное мясо, которое хорошо поддается маринованию, и тонкий аромат.

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Чем отличается Матиас от селедки

Основное различие между сельдью Матиас и обычной селедкой заключается в том, что Матиас вылавливается в определенный период времени, а именно с конца мая до середины июля. В этот период сельдь имеет больше всего мяса и самое низкое содержание жира.

Кроме того, Матиас обычно готовят из норвежской сельди, которая считается одной из самых вкусных в мире.

Матиас маринуется особым образом. Для него используется специальный рассол, который содержит сахар, соль, лавровый лист, перец горошком и другие специи. Рассол должен быть слабым, чтобы мясо сельди осталось нежным и сочным. Вместо этого селедка может быть приготовлена в различных маринадах, таких как уксус, масло или горчица.

Почему у сельди Матиас нет костей

Отсутствие костей и приятный вкус - это результат особого способа обработки рыбы и использования специальных технологий засолки, обеспечивающих ему такое особое качество.

Эта технология включает в себя несколько этапов:

  1. Сельдь очищается от чешуи и внутренностей.
  2. Рыба нарезается на кусочки небольшого размера.
  3. Кусочки сельди маринуются в слабом рассоле в течение нескольких дней.
  4. После маринования кости сельди легко удаляются.

Чем полезна рыба Матиас

Матиас является ценным источником белка, витаминов и минералов. Он содержит много омега-3 жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца, мозга и других органов. Кроме того, Матиас является хорошим источником витамина D, который необходим для укрепления иммунитета.

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