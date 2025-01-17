Почему не стоит ставить молоко в дверцу холодильника: эксперт раскрыл важные ошибки

Колебания температуры может вызвать преждевременную порчу молока и других продуктов.

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Почему нельзя ставить молоко в дверцу холодильника / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Молоко не стоит ставить в дверцу холодильника

Что необходимо ставить на верхнюю полку

Средняя полка сохраняет приятную постоянную температуру - для чего подойдет

Почти каждый кладет молоко в дверцу холодильника, но эксперт рассказал, почему это может быть плохой идеей. Оказывается, что это на самом деле не правильный метод, а дверца холодильника на самом деле должна использоваться для хранения приправ вместо молока.

Колебания температуры может вызвать преждевременную порчу молока. Специалисты Beko рекомендуют хранить молоко на средней полке вместе с йогуртами, сыром и яйцами, ведь это обеспечивает продуктам постоянную температуру, говорится в материале Mirror.

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Молоко, которое хранится в дверце, зависит от общей температуры в помещении, когда они открываются, то есть каждый раз она колеблется на несколько градусов.

"Может быть соблазнительно просто бросить еженедельный набор продуктов в свой холодильник и считать, что все будет отлично. Однако дело в том, что некоторые части вашего холодильника холоднее, чем другие, поэтому подвергаются различным видам пищи", - говорится на веб-сайте Beko.

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Чтобы устранить быструю порчу пищи в холодильнике Beko подробно описал, что именно куда должно быть.

Верхняя полка

Температура в верхней части полки выше, поэтому рекомендуется хранить здесь продукты, не требующие варки. Это включает такие продукты, как вареное и вяленое мясо, остатки пищи или предварительно приготовленные блюда.

Средняя полка

Средние полки - это место, где должно быть молоко, а также молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр. Специалисты советуют размещать и яйцам на средних полках, ведь на них сохраняется постоянная температура.

Нижние полки

Это самая холодная часть холодильника, где должны храниться продукты, которые нужно приготовить. Поэтому это лучшее место для сырого мяса и рыбы. Стоит хранить сырое мясо на одной полке, тогда это поможет предотвратить перекрестное заражение.

Дверцы

Двери - это идеальное место для хранения соусов и приправ, которые не портятся из-за колебаний температуры. Это могут быть банки с вареньем и заправки для салатов. Все, что содержит натуральные консерванты, выдержит испытание временем в дверях. Сливочное масло и спреды, которые имеют мягкость, также можно хранить в дверце.

Ящики

Нижние ящики лучше всего использовать для фруктов и овощей вместе с зеленью.

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