Что делать, если мужчина ревнует: Карпачев дал интересный совет

В романтических отношениях довольно часто случаются ситуации, когда мужчина до злости ревнует женщину. Однако это не совсем нормально. Мы расскажем, что делать, если мужчина ревнует и как правильно себя повести в такой ситуации.
Что значит когда мужчина ревнует
Ревность в отношениях - довольно распространенная ситуация, однако мало кто знает как с ней бороться и нужно ли это делать в принципе.
Известный в Украине психолог Дмитрий Карпачев объяснил, в чем причина ревности и сказал, что чаще всего причиной ревности является два аспекта - неуверенность мужчины в себе и недостаток женского внимания.
По его словам, за ревностью стоит простая идея. Например, мужчина может ревновать, когда борется за ресурс, например за внимание. В такие моменты он думает, что когда вы что-то делаете для себя - вы могли бы в это время сделать что-то для него.
Также он может ревновать к мужчинам, в такие моменты ему кажется, что для его женщины есть кто-то лучше, чем он сам.
Как правильно реагировать на ревность
По словам психолога, очень важно позаботиться о том, чтобы мужчине хватало внимания, особенно качественного, такого, какое ему необходимо. К тому же, нужно показать своему избраннику, что он самый лучший. Но делать это стоит аккуратно и искренне.
Смотрите видео о том, как реагировать на мужскую ревность:
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