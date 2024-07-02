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Тест для мужчин: длина безымянного пальца расскажет о вашей личности

Сергей Кущ
2 июля 2024, 17:04
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Пальцы могут многое рассказать о том, какой вы человек.
Длина безымянного пальца расскажет о вашей личности
Длина безымянного пальца расскажет о вашей личности / Фото: tips-and-tricks.co

Оказывается, ваша рука может многое рассказать о вашей личности. Это действительно довольно странно, но даже увидев только пальцы мужчины, можно многое о нем узнать.

Секрет кроется в безымянном и указательном пальцах. Они могут многое рассказать о том, какой вы человек. Этот тест применим только к мужчинам, пишет портал Tips and Tricks.

Безымянный палец длиннее указательного

Мы говорим о красивых мужчинах. Они обаятельны и могут найти общий язык со всеми. Но при этом они немного агрессивнее и готовы идти на риск. Это также означает, что люди такого типа часто зарабатывают больше денег, чем их коллеги с более коротким безымянным пальцем.

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Безымянный палец короче указательного

Мужчины с такими руками очень уверены в себе и даже могут быть немного самовлюбленными. Эти люди не испытывают проблем с одиночеством и не любят, когда их беспокоят. Однако когда дело доходит до любви, они менее уверены в себе, поскольку не способны сделать первый шаг и проявить инициативу.

Что такое физиогномика?

Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.

Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Безымянный и указательный пальцы одинаковой длины

Мужчины с такими руками - хорошие посредники, очень верные и любящие. В этом типе мужчин все сбалансировано. Они спокойны, и кажется, что у них все идет по плану.

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