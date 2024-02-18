Что можно сделать из старой простыни: 3 полезные поделки

У каждого дома есть старая простыня, которую уже стыдно стелить на кровать, но их можно использовать хоть и не по назначению, но с пользой.
Главред предлагает вам увлекательные идеи, превращающие старые простыни в уникальные и полезные предметы.
Эко-сумки
Превратите старую простыню в стильную и удобную сумку. Просто вырежьте нужную форму, добавьте ручки, украсьте аппликациями или вышивкой, и ваша новая сумка готова к использованию. Это не только экологичный аксессуар, но и отличный способ подчеркнуть свой уникальный стиль.
Многоразовые салфетки
Отрежьте небольшие квадраты из старой простыни и сшейте их в многоразовые салфетки. Это снизит потребление бумажных салфеток. Можно даже использовать различные цвета и узоры для создания ярких и неповторимых комплектов.
Пляжные сумки или пледы
Преобразите старую простыню в стильные пляжные сумки или легкие пледы. Их можно украсить красочными каймами, вышивкой или аппликациями. Это прекрасный способ добавить индивидуальность вашему пляжному отдыху.
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