Что можно сделать из старой простыни: 3 полезные поделки

Превратите старую простыню в уникальные вещи.

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Что можно сделать из старой простыни / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

У каждого дома есть старая простыня, которую уже стыдно стелить на кровать, но их можно использовать хоть и не по назначению, но с пользой.

Главред предлагает вам увлекательные идеи, превращающие старые простыни в уникальные и полезные предметы.

Эко-сумки

Превратите старую простыню в стильную и удобную сумку. Просто вырежьте нужную форму, добавьте ручки, украсьте аппликациями или вышивкой, и ваша новая сумка готова к использованию. Это не только экологичный аксессуар, но и отличный способ подчеркнуть свой уникальный стиль.

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Многоразовые салфетки

Отрежьте небольшие квадраты из старой простыни и сшейте их в многоразовые салфетки. Это снизит потребление бумажных салфеток. Можно даже использовать различные цвета и узоры для создания ярких и неповторимых комплектов.

Пляжные сумки или пледы

Преобразите старую простыню в стильные пляжные сумки или легкие пледы. Их можно украсить красочными каймами, вышивкой или аппликациями. Это прекрасный способ добавить индивидуальность вашему пляжному отдыху.

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