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Что означает черная вышиванка: о чем говорит цвет народной одежды

Елизавета Бельмас
25 августа 2023, 08:00
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Главред расскажет, от чего зависит, какого цвета украинская вышиванка.
Что означает черная вышиванка
Что означает черная вышиванка / коллаж: Главред, фото: instagram taystraiva/_ann___st

Вышитая сорочка, или, как ее принято называть в народе - вышиванка имеет сакральное значение для украинцев. Давно известно, что это код нации и не просто национальная одежда, а клад символов и скрытых смыслов. Всем известно, что разным районам Украины принадлежат разные формы узоров, однако мало кто знает, о чем могут рассказать цвета нитей вышивки. Мы расскажем, какого цвета украинская вышиванка о чем может поведать.

Что означает синий цвет в вышиванке

Наиболее распространенными цветами в вышивке на сорочках издавна были зеленый, черный, красный и синий, однако, если довольно логично, что зеленый свидетельствует о жизни, то с другими цветами всё не так просто.

Синий цвет в вышиванке чаще всего можно заметить на узорах правобережья Украины, особенно - на Подолье. Этот цвет считался мощным оберегом, символом воды и неба, а главное очищения и избавления от недугов и болезней.

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Что означает черная вышиванка

Черное полотно для вышиванки было предназначено для солдат и воинов. Людям было тяжело сохранять чистоту, а такая вышиванка могла стать не только оберегом, но и маскировкой в одночасье. Также черная вышиванка была общим элементом воинов УПА, её они надевали при смерти одного из своих побратимов.

А вот если говорить о нитях в вышивке, то черный цвет всегда символизировал плодородную землю, а она была всегда главной кормилицей в Украине.

Что означает красный цвет на вышиванке

Наиболее популярный для вышивки, конечно, был красный цвет. Этот цвет - настоящий клад символов и образов. Им описывали радость, любовь к жизни, солнце и, конечно, любовь. Также этот цвет на вышитой сорочке символизировал позитивную энергию, особенно часто им вышивали именно детские сорочки.

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