УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Что означает цветок Тещин язык: удивительное влияние на жизнь человека

Елизавета Бельмас
26 августа 2023, 17:31 обновлено 26 августа, 17:50
13
Главред расскажет, можно ли держать в спальне Тещин язык и что этот цветок может принести в жизнь людей.
Что означает цветок тещин язык
Что означает цветок Тещин язык / коллаж: Главред, фото: скриншот


Цветок с интересным названием "Тещин язык" можно встретить во многих домах, однако мало кто знает, что он в себе несет. Мы расскажем, что означает цветок Тещин язык и куда его лучше ставить.

Чем полезен цветок Тещин язык

Некоторые эзотерики уверенны, что Тещин язык - это мужегон, и что любая девушка, обладающая этим цветком - может лишить себя возможности выйти замуж. Другие утверждают, что этот цветок категорически нельзя принимать в дар, поскольку он приносит неприятности.

Однако если вы не верите в суеверия или больше склоняетесь к восточным знаниям, то стоит отметить, что именно тещин язык способен очищать воздух и приносить массу хорошей энергии в дом.

видео дня

Куда ставить Тещин язык

Тещин язык - это очень сильное растение согласно восточным знаниям, именно по этой причине для него стоит выбирать достаточно большие помещения. В доме также стоит найти подоконник на юго-западной или юго-восточной стороне. Неоспоримый плюс данного цветка в том, что стоять он может как на солнце, так и в тени.

Можно ли держать в спальне Тещин язык

Спальня - одно из лучших мест для Тещиного языка. Всё дело в том, что этот цветок способен выделять большое количество кислорода и помогать этим человеку. В спальне такой цветок будет особенно актуальным.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
комнатные растения интересные новости
Реклама

Главное за день

"Это не кино и не блокбастер": Резников резко ответил критикам контрнаступления

"Это не кино и не блокбастер": Резников резко ответил критикам контрнаступления

16:48 Украина
На Житомирщине столкнулись 2 самолета: погибли 3 пилота, среди них известный летчик "Джус"

На Житомирщине столкнулись 2 самолета: погибли 3 пилота, среди них известный летчик "Джус"

16:40 Украина
В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

16:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:37

Зачем оккупанты раздражают украинцев постоянными тревогами: в ВСУ назвали 3 причины

17:31

Что означает цветок Тещин язык: удивительное влияние на жизнь человека

17:25

Церковный праздник 27 августа: что нельзя делать на мученика Михея

16:48

"Это не кино и не блокбастер": Резников резко ответил критикам контрнаступления

16:42

Как раньше назывался Мариуполь, Хмельницкий, Бахмут и Кропивницкий: история названий

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
16:40

На Житомирщине столкнулись 2 самолета: погибли 3 пилота, среди них известный летчик "Джус"Фото

16:23

В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

16:22

Бойфренд Лорак показал, как нежится с ней в постели

16:07

Победительница "Холостяка" показала большой беременный живот

Реклама
15:45

Бой Усик - Дюбуа: прогноз букмекеров и кто фаворит

15:43

РФ может обороняться "хоть всю жизнь": Буданов назвал неисчерпаемый ресурс Путина

15:39

Брежева показалась без макияжа и фильтров

15:28

Контроль огнем над "коридором" в Крым все ближе, линии РФ рассыпаются – Подоляк

15:20

Гороскоп Таро на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – подарок, Льву – решение

15:17

Что нельзя делать 28 августа: самые строгие приметы и запреты в этот день

14:37

Астафьева рассказала, почему ее заблокировали в Сети Потап и Лобода

14:37

РФ убила людей в кафе: в результате удара оккупантов по Харьковщине есть жертвы

13:42

Гороскоп на завтра 27 августа 2023: Рыбам – романтика, Раку - воспоминания

13:42

"Взломать" ПВО РФ: эксперт назвал задачи F-16 во время контрнаступлении ВСУВидео

13:27

Сокрушить Россию в воздухе с F-16 и ракетами: в ВСУ рассказали, что нужно Украине

Реклама
12:35

С-400 РФ взлетел на воздух: Данилов раскрыл детали удара по оккупантам в Крыму

12:04

Только раз бывает в жизни встреча: Беллуччи впервые рассказала о романе с Тимом Бертоном

11:57

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: мощно выбиваем войска РФ с позиций

11:41

РФ планирует перейти в наступление: в разведке Британии назвали направление

11:15

"Примирение не предполагается": Бритни Спирс не хочет мириться с отцом

11:15

"Мне не нужно много одежды, хочу смарт гардероб": стилист Зеленской рассказала о работе с первой леди

10:32

Армия Украины продвигается в районе Работино, в России бьют тревогу – ISW

10:31

Деловой гороскоп на сентябрь-2023: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успехВидео

09:45

Военный эксперт пояснил, почему Запад медленно передает Украине оружие

09:10

Какая новая цель Путина в войне с Украиноймнение

09:09

В Москве ночью прогремели взрывы: аэропорты не работали, жители видели столб дымаВидео

08:55

Нидерланды отдадут Украине почти все свои F-16 - министр обороны страны

07:52

Усиление мобилизации: эксперты спрогнозировали, где будут выдавать больше повесток

07:30

Прогноз на сентябрь-2023 от Влада Росса: деловой, финансовый и любовный гороскопыЭксклюзив

06:10

Режим Путина висит на волоскемнение

05:49

Карта дня: что предвещает Таро на 26 августа

05:30

Как узнать, что за мной следят через телефон: способы, которые нельзя забывать

03:50

Военный рассказал, когда ВСУ смогут продвинуться к побережью Азовского моря

03:05

"Всю жизнь будет жить на островах": эксперт рассказал, может ли Пригожин "ожить"

02:05

Какие еще страны Запада могут дать ВСУ самолеты F-16: прогноз эксперта

Реклама
01:40

Чем отмыть руки от орехов: 5 способов, которые вернут коже естественный цвет за секунды

00:23

"Вы можете только трындеть": скандальная блогерша набросилась на Притулу

00:03

"Гвалт не надо поднимать": Данилов рассказал, стоит ли ждать изменений к мобилизации

25 августа, пятница
23:35

Фреймут поделилась редким фото своей родной сестры

23:23

Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

22:53

Как правильно – "листОпад" или "листопАд": Авраменко дал неожиданный ответ

22:28

Димопулос показала взрослого сына, копию Джеджулы

22:08

США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

21:47

"Не зря в том лесу партизанил": рецензия на фильм "Довбуш"Видео

21:18

"Обстановка напряженная": РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять