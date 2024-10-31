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Что сделать, чтобы не укачивало в транспорте: простые и проверенные методы

Юрий Берендий
31 октября 2024, 20:11
57
Закачивание во время поездок - проблема, которую можно уменьшить, следуя советам по тренировке вестибулярного аппарата и правильному подходу к путешествиям.
Что сделать, чтобы не укачивало в транспорте: простые и проверенные методы
Как сделать, чтобы не укачивало в транспорте - проверенный метод / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему укачивает в транспорте
  • Что нужно сделать, чтобы не укачивало в транспорте

Многие люди испытывают дискомфорт или тошноту во время путешествий - это ощущение, которое называется "укачиванием" или "морской болезнью". Врачи из "Лечебницы сестер Похмурских" в видео на YouTube объясняют, почему может укачивать в автобусе и как с этим бороться.

Почему тошнит, когда едешь в автобусе - почему одних людей укачивает, а других нет

По словам экспертов "Лечебницы сестер Похмурских", укачивает в транспорте из-за особенности работы организма.

"Организм чувствует, что мы двигаемся, а мышцы чувствуют, что вы сидите спокойно. Возникает дисбаланс в головном мозге", - объясняют врачи.

Когда мозг получает смешанные сигналы о движении от внутреннего уха (вестибулярного аппарата) и от визуального восприятия, возникает ощущение тошноты и дезориентации.

Смотрите видео о том, почему укачивает в автобусе:

Дополнительно, врач Юрий Габорец в видео в Instagram добавляет, что для детей проблема укачивания связана с недоразвитостью вестибулярного аппарата, тогда как у взрослых это часто следствие детренированности. То есть вестибулярный аппарат теряет чувствительность из-за малоподвижного образа жизни, что повышает риск укачивания.

Как сделать так, чтобы не укачивало в транспорте

Для предотвращения проблем с вестибулярным аппаратом у детей и взрослых врачи рекомендуют простые, но эффективные упражнения.

"Чтобы не допустить этого у детей, чаще их качайте на качелях. Вы этим прекрасно тренируете вестибулярный аппарат", - объясняют эксперты.

Для взрослых также полезно проводить активное время, заниматься прыжками на батутах или просто больше двигаться. Однако важно предварительно пройти обследование у врача, чтобы убедиться, что эти упражнения подходят именно вам.

Что лучше всего помогает от укачивания - как спастись от укачивания

Врач Юрий Габорец делится конкретными советами, как уменьшить симптомы укачивания во время путешествий:

  • Смотрите вперед: избегайте чтения книг или просмотра телефона во время поездки. Это помогает уменьшить расхождение сигналов, поступающих в мозг от органов зрения и вестибулярного аппарата.
  • Садитесь в правильном месте: если вы путешествуете автобусом, лучше всего сидеть за водителем; в автомобиле - на переднем сиденье; а в самолете - вблизи крыла.
  • Не ешьте на пустой желудок: перед поездкой полезно съесть что-то легкое. "Можно съесть что-то кисленькое, печенье или пить холодную воду маленькими глотками", - советует врач.
  • Путешествуйте с комфортом: открытое окно поможет получить свежий воздух, что также снижает риск тошноты.
  • Позитивный настрой: старайтесь сосредоточиться на приятных моментах поездки. Положительный эмоциональный фон также может помочь уменьшить дискомфорт.

Смотрите видео о том, что помогает от укачивания в транспорте:

Кто такой Юрий Габорец?

Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области.

Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

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