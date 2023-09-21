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Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе

Сергей Кущ
21 сентября 2023, 09:40 обновлено 21 сентября, 09:40
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Эта странная картинка может показаться простой оптической иллюзией, но на самом деле это личностный тест.
Тест по картинке: что вы увидели первым
Тест по картинке: что вы увидели первым / Фото: TikTok @mia_yilin

Оптическая иллюзия беспокоит людей в Интернете тем, насколько точно она может определить черты характера. Это фото должно показать, насколько вы уверены в себе.

Впервые эту картинку в своем видео показала специалист по головоломкам Миа Илинь, пишет express.

Тест по картинке: что вы увидели первым
Тест по картинке: что вы увидели первым / Фото: TikTok @mia_yilin

Канава

Тот, кто первым увидел канаву, окруженную деревьями, — очень чувствительный человек. Вам нравится быть в окружении людей, но вам нужно работать над установлением границ и постоять за себя.

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"Вы из тех, кого очень заботит то, что думают и говорят о вас другие люди. Иногда, даже когда другие люди непреднамеренно делают немного оскорбительные замечания, вы будете думать об этом до конца дня", - объяснила эксперт.

Вы очень дружелюбны и веселы, но вам нужно научиться не позволять друзьям иметь над вами слишком большую власть, и вам может быть полезно сосредоточиться на хобби, выходящих за рамки вашей общественной жизни.

"На вас легко влияют другие люди, и вам трудно принимать решения"

Глаз

Люди, которые сначала увидели глаз, беспокоятся о достижении своих целей в жизни и начинают думать о том, чем они хотят заниматься в жизни.

"Вам не хватает чувства безопасности, не финансовой, а эмоциональной. Хотя сейчас дела у тебя не так уж и плохи, ты очень беспокоишься о будущем", - говорит эксперт.

Вы трудолюбивый человек, которым восхищаются ваши творческие способности, но вам может быть полезно быть менее нерешительным и больше исследовать мир.

"Вы хотите добиться больших улучшений в своей жизни, но в то же время перемены доставляют вам дискомфорт, и вы предпочитаете оставаться в своей зоне комфорта", - подытожила эксперт.

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