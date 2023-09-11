Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

Оптическая иллюзия может определить, делаете ли вы акцент на самореализации или на том, что о вас думают другие.
Тест, опубликованный экспертом в оптических иллюзиях Мией Илинь, собрал тысячи лайков, обеспечив большой успех среди любителей головоломок, пишет express.
Ответом будет одно из двух: либо зритель увидит клубок дыма, либо форму плода.
Если вы первым увидели дым
Это значит, что вас очень волнует, что о вас подумают другие, и вы очень серьезно относитесь к своей репутации, говорит Мия.
Эти люди чувствуют огромное давление, чтобы показать другим свою лучшую сторону, поэтому они очень гордятся комплиментами и похвалами.
"Когда вы слышите негативные комментарии в свой адрес, вы зацикливаетесь на этом очень долго", — добавила Миа.
Что касается отношений, этот тип людей часто живет в страхе потерять человека, который им дорог больше всего.
Если вы первым увидели ребенка
Между тем, те, кто первым увидел плод, с большей вероятностью проявят другой набор характеристик, поскольку они полностью сосредоточены на том, чтобы быть живыми и здоровыми.
"Если вы впервые увидели плод, значит, у вас есть строгий набор моральных правил, которые вы соблюдаете, общаясь с людьми и ситуациями", — отметила Миа.
Эти люди меньше заботятся о богатстве, а вместо этого сосредотачиваются на поиске стабильного счастья и мира для себя и тех, кого они любят.
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