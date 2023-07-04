"Дешевле и пахнет лучше": мужчина показал рецепт средства для чистки унитаза

Специалист по уборке придумал, чем заменить магазинные средства.

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Мужчина сделал сам средство для чистки унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Чистка унитаза, вероятно, не является вашей любимой обязанностью, но в тот или иной момент ее приходится выполнять каждому.

Вы можете утешиться тем, что существует способ чистки унитаза, который не требует использования токсичных продуктов.

Специалист по уборке придумал, чем заменить магазинные средства самодельной смесью из одной чашки пищевой соды, двух чашек перекиси водорода и 10 капель эфирного масла.

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В TikTok он показал, как оно работает.

Мужчина показал, как приготовить средство для чистки унитаза / скриншот с видео

После этого просто перелейте самодельное средство в переделанную бутылку из-под мыла, и можно приступать к чистке унитаза.

"Это полезнее, дешевле и лучше пахнет", - восторгается мужчина, добавляя: "Не забудьте наклеить на него этикетку, чтобы вы знали, что это такое".

Смотрите видео о том, как сделать средство для чистки унитаза:

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