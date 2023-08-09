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Детская математическая головоломка, которую решит не каждый взрослый

Сергей Кущ
9 августа 2023, 15:15
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Арифметические правила вы должны были освоить еще в начальных классах, но решить задачу сможет не каждый взрослый
Детская головоломка, которую решит не каждый взрослый
Детская головоломка, которую решит не каждый взрослый / Фото: dudolfsolutions.blogspot.com

Головоломки и логические задачи - это прекрасный тренажер для мозга. Благодаря этому уникальному типу упражнений, можно эффективно улучшить ваши когнитивные способности.

Знаменитый автор рисованных головоломок Гергей Дудаш (Интернет знает под ником Dudolf) предлагает решить головоломку, которая может "вынести мозг" любому взрослому.

Она совершенно детская - эти арифметические правила вы должны были освоить еще в начальных классах. Но решить ее сможет не каждый взрослый.

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Расставьте знаки между числами так, чтобы получился ответ. Также есть условие: каждый знак можно использовать только один раз!

Детская головоломка, которую решит не каждый взрослый
Детская головоломка, которую решит не каждый взрослый / Фото: dudolfsolutions.blogspot.com

Головоломки считаются полноценной тренировкой мозга для людей всех возрастов, поскольку они включают в себя задействование как правого, так и левого полушария мозга.

Не спешите и воспользуйтесь калькулятором или листиком бумаги, чтобы упростить себе задачу.

Ответ на головоломку
Ответ на головоломку / thedudolf.blogspot.com

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также ранее мы рассказывали о самой сложной загадке, в которой нужно найти привидение на кухне. Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто.

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