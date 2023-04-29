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Девушка использует ткань вместо туалетной бумаги: она объяснила свой странный выбор

Сергей Кущ
29 апреля 2023, 15:22 обновлено 29 апреля, 15:22
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Она хранит свои многоразовые салфетки над унитазом, а при загрязнении стирает их в стиральной машине.
Девушка не пользуется туалетной бумагой
Девушка не пользуется туалетной бумагой / скриншот с видео

Женщина вызвала дискуссию в Сети, признавшись, что не пользуется туалетной бумагой - вместо нее она предпочитает использовать многоразовую ткань.

Мама двоих детей Кара известна в TikTok рассказала, как около года назад перешла на многоразовую ткань вместе с биде, предпочитая ее традиционной туалетной бумаге, пишет Mirror.

"Я хочу показать вам, ребята, как выглядит наша установка. Это наша ванная комната. Как вы можете видеть, она не сильно отличается от обычной ванной комнаты. У нас есть туалетная бумага для гостей, и иногда мы тоже ею пользуемся. Просто зависит от дня", - поделилась она

видео дня

Она хранит свои многоразовые салфетки над унитазом, а при загрязнении стирает их в стиральной машине.

"У нас есть мокрый мешок прямо рядом с туалетом, в который вы кладете использованные тряпки. Мы стираем их отдельно от белья и горячей водой. Вот и все",

Однако не все согласны с ее "уникальным" взглядом на туалетную бумагу, некоторые пользователи Сети осудили его как "негигиеничный" и "отвратительный".

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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