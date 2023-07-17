Девушка придумала супер-средство, которое уберет неприятный запах из унитаза

Содержать ванную комнату в чистоте - это одно, но как сделать чтобы в ванной хорошо пахло? Это может оказаться непростой задачей. К счастью, одна из пользовательниц Instagram опубликовала бюджетный способ поддержания свежего запаха в ванной комнате.
Кэндис Батиста по собственному признанию является "журналистом-экологом" и публикует материалы о проблемах окружающей среды, а также о бюджетных и безопасных для планеты лайфхаках.
Ее DIY-освежитель воздуха для ванной комнаты гениален - это простой рецепт, состоящий из обычных бытовых предметов, и это гораздо дешевле, чем покупать новый освежитель воздуха каждые несколько недель.
Для этого способа вам потребуется:
- дрель,
- банка,
- немного пищевой соды
- несколько капель эфирного масла.
Прежде всего, необходимо взять банку. Размер не имеет большого значения, но она должна быть удобной для удержания в одной руке.
Затем нужно просверлить несколько отверстий в верхней части банки, чтобы она стала похожа на большую солонку. Наполните ее пищевой содой и несколькими каплями выбранного вами эфирного масла.
После того как вы сходили в туалет, достаточно вытряхнуть немного смеси пищевой соды в унитаз и смыть, чтобы избавиться от запаха.
Смотрите видео о том, как сделать освежитель воздуха для ванной:
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