Девушка придумала супер-средство, которое уберет неприятный запах из унитаза

Ее освежитель воздуха для ванной комнаты гениален - это простой рецепт, состоящий из обычных бытовых предметов.

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Как убрать неприятный запах с унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Содержать ванную комнату в чистоте - это одно, но как сделать чтобы в ванной хорошо пахло? Это может оказаться непростой задачей. К счастью, одна из пользовательниц Instagram опубликовала бюджетный способ поддержания свежего запаха в ванной комнате.

Кэндис Батиста по собственному признанию является "журналистом-экологом" и публикует материалы о проблемах окружающей среды, а также о бюджетных и безопасных для планеты лайфхаках.

Ее DIY-освежитель воздуха для ванной комнаты гениален - это простой рецепт, состоящий из обычных бытовых предметов, и это гораздо дешевле, чем покупать новый освежитель воздуха каждые несколько недель.

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Для этого способа вам потребуется:

дрель,

банка,

немного пищевой соды

несколько капель эфирного масла.

Прежде всего, необходимо взять банку. Размер не имеет большого значения, но она должна быть удобной для удержания в одной руке.

Как убрать неприятный запах с унитаза / скриншот с видео

Затем нужно просверлить несколько отверстий в верхней части банки, чтобы она стала похожа на большую солонку. Наполните ее пищевой содой и несколькими каплями выбранного вами эфирного масла.

После того как вы сходили в туалет, достаточно вытряхнуть немного смеси пищевой соды в унитаз и смыть, чтобы избавиться от запаха.

Смотрите видео о том, как сделать освежитель воздуха для ванной:

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