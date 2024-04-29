Для чего на самом деле нужны отверстия в колпачках от ручек: неожиданная причина

Люди только сейчас осознают, почему крышки ручек имеют отверстия. Оказывается ответ может спасти жизнь.

https://glavred.info/life/dlya-chego-na-samom-dele-nuzhny-otverstiya-v-kolpachkah-ot-ruchek-neozhidannaya-prichina-10561394.html Ссылка скопирована

Неожиданное предназначение отверстия в колпачке от ручки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В детстве вы, наверное, пользовались разнообразными ручками в течение школьных лет и, вероятно, заметили, что многие из них имеют отверстие в колпачке. Бытовало мнение, что крышки шариковых ручек имеют отверстия в верхней части, чтобы чернила быстрее высыхали и люди покупали больше ручек. Однако оказывается, что это абсолютно неверно.

Популярный онлайн-комментатор Зак Д, который любит делиться интересными фактами о мире, объяснил, что маленькие отверстия на крышечках для ручек предназначены для предотвращения удушения, пишет Express.co.uk.

"Большинство людей думают, что это как-то связано с чернилами, но настоящая причина гораздо важнее этого. Отверстия достаточно для воздушного потока, если колпачок застрянет кому-то в горле", - рассказал Зак. видео дня

Поскольку многие дети имеют привычку грызть ручки, создание отверстия в верхней части колпачка от ручки позволит продолжать дышать, если его случайно проглотят.

Одна из старейших компаний по производству ручек в мире BIC Cristal подтвердила, что это главная причина выбора дизайна на их веб-сайте.

В компании сказали: "Помимо предотвращения утечки чернил ручки, все наши колпачки BIC соответствуют международным стандартам безопасности, которые пытаются свести к минимуму риск того, что дети случайно вдохнут колпачки ручек".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред