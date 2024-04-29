Для чего на самом деле нужны отверстия в колпачках от ручек: неожиданная причина

В детстве вы, наверное, пользовались разнообразными ручками в течение школьных лет и, вероятно, заметили, что многие из них имеют отверстие в колпачке. Бытовало мнение, что крышки шариковых ручек имеют отверстия в верхней части, чтобы чернила быстрее высыхали и люди покупали больше ручек. Однако оказывается, что это абсолютно неверно.
Популярный онлайн-комментатор Зак Д, который любит делиться интересными фактами о мире, объяснил, что маленькие отверстия на крышечках для ручек предназначены для предотвращения удушения, пишет Express.co.uk.
"Большинство людей думают, что это как-то связано с чернилами, но настоящая причина гораздо важнее этого. Отверстия достаточно для воздушного потока, если колпачок застрянет кому-то в горле", - рассказал Зак.видео дня
Поскольку многие дети имеют привычку грызть ручки, создание отверстия в верхней части колпачка от ручки позволит продолжать дышать, если его случайно проглотят.
Одна из старейших компаний по производству ручек в мире BIC Cristal подтвердила, что это главная причина выбора дизайна на их веб-сайте.
В компании сказали: "Помимо предотвращения утечки чернил ручки, все наши колпачки BIC соответствуют международным стандартам безопасности, которые пытаются свести к минимуму риск того, что дети случайно вдохнут колпачки ручек".
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