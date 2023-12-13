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Если в кошельке мало денег: топ бюджетных подарков маме на Новый год

Яна Ставская
13 декабря 2023, 16:12
Советы, что можно сделать и подарить маме, будут актуальны для всех, у кого с деньгами туго.
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Что дарить на 2024 год? Лучшие идеи подарков для мамы / Коллаж Главреда. Фото: pixabay, ua.depositphoto.com

Приятно не только получать, но и дарить подарки родным, а новогодние праздники - хороший повод выразить свою заботу самым близким. Предлагаем идеи подарков маме до 500 грн.

Что подарить маме на Новый год - когда денег недостает

При выборе подарка всегда следует учитывать вкус, интересы и потребности того, кому вы дарите. Но есть ряд самых распространенных вариантов.

  • Косметические наборы

Набор косметики среднего ценового диапазона. Компактный набор для ухода за кожей.

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  • Духи

Диффузор с набором ароматических масел. Набор ароматических свечей.

  • Чай или кофе

Качественный чайный набор или кофе.Стеклянная чайная или кофейная посуда.

  • Книги

Книга от любимого автора или книга по ее интересам. Подарочное издание классического произведения.

  • Сладости

Набор сладких угощений или конфет.Красивая упаковка эксклюзивного шоколада.

  • Подарочный сертификат

Сертификат на массаж, косметическую процедуру или посещение сауны. Сертификат на покупку товаров в ее любимом магазине.

  • Рукоделие

Набор для рукоделия или вышивания.Мягкая игрушка или подушка, сделанная своими руками.

  • Уют для дома

Плед с интересным узором или флисовое одеяло. Подушка с необычным дизайном.

  • Флористика

Красивый букет цветов или набор цветов для самостоятельной композиции. Растение в горшке.

  • Культурные мероприятия

Билеты в кино, театр, музей или на выставку.

Выберите подарок, который отражает интересы и предпочтения вашей мамы, и который создаст теплые воспоминания о новогоднем празднике.

Что можно сделать и подарить маме

Даже если у вас нет и 500 грн в кошельке, это не повод грустить и отчаиваться. Подарок легко можно сделать своими руками. Вот несколько идей:

Напишите теплое письмо и сделайте красивую открытку своими руками.

Можете связать шарф или носки.

Испеките печенье, конфеты или торт.

Соберите вместе фотографии, добавьте подписи и создайте альбом семейных воспоминаний.

Создайте видеоролик из семейных видео и фотографий.

Кроме того, вы можете вместе посетить ее любимый концерт или устроить ужин с ее любымыми блюдами.

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