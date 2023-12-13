Если в кошельке мало денег: топ бюджетных подарков маме на Новый год

Советы, что можно сделать и подарить маме, будут актуальны для всех, у кого с деньгами туго.

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Что дарить на 2024 год? Лучшие идеи подарков для мамы / Коллаж Главреда. Фото: pixabay, ua.depositphoto.com

Приятно не только получать, но и дарить подарки родным, а новогодние праздники - хороший повод выразить свою заботу самым близким. Предлагаем идеи подарков маме до 500 грн.

Что подарить маме на Новый год - когда денег недостает

При выборе подарка всегда следует учитывать вкус, интересы и потребности того, кому вы дарите. Но есть ряд самых распространенных вариантов.

Косметические наборы

Набор косметики среднего ценового диапазона. Компактный набор для ухода за кожей.

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Духи

Диффузор с набором ароматических масел. Набор ароматических свечей.

Чай или кофе

Качественный чайный набор или кофе.Стеклянная чайная или кофейная посуда.

Книги

Книга от любимого автора или книга по ее интересам. Подарочное издание классического произведения.

Сладости

Набор сладких угощений или конфет.Красивая упаковка эксклюзивного шоколада.

Подарочный сертификат

Сертификат на массаж, косметическую процедуру или посещение сауны. Сертификат на покупку товаров в ее любимом магазине.

Рукоделие

Набор для рукоделия или вышивания.Мягкая игрушка или подушка, сделанная своими руками.

Уют для дома

Плед с интересным узором или флисовое одеяло. Подушка с необычным дизайном.

Флористика

Красивый букет цветов или набор цветов для самостоятельной композиции. Растение в горшке.

Культурные мероприятия

Билеты в кино, театр, музей или на выставку.

Выберите подарок, который отражает интересы и предпочтения вашей мамы, и который создаст теплые воспоминания о новогоднем празднике.

Что можно сделать и подарить маме

Даже если у вас нет и 500 грн в кошельке, это не повод грустить и отчаиваться. Подарок легко можно сделать своими руками. Вот несколько идей:

Напишите теплое письмо и сделайте красивую открытку своими руками.

Можете связать шарф или носки.

Испеките печенье, конфеты или торт.

Соберите вместе фотографии, добавьте подписи и создайте альбом семейных воспоминаний.

Создайте видеоролик из семейных видео и фотографий.

Кроме того, вы можете вместе посетить ее любимый концерт или устроить ужин с ее любымыми блюдами.

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