Если в кошельке мало денег: топ бюджетных подарков маме на Новый год

Приятно не только получать, но и дарить подарки родным, а новогодние праздники - хороший повод выразить свою заботу самым близким. Предлагаем идеи подарков маме до 500 грн.
Что подарить маме на Новый год - когда денег недостает
При выборе подарка всегда следует учитывать вкус, интересы и потребности того, кому вы дарите. Но есть ряд самых распространенных вариантов.
- Косметические наборы
Набор косметики среднего ценового диапазона. Компактный набор для ухода за кожей.
- Духи
Диффузор с набором ароматических масел. Набор ароматических свечей.
- Чай или кофе
Качественный чайный набор или кофе.Стеклянная чайная или кофейная посуда.
- Книги
Книга от любимого автора или книга по ее интересам. Подарочное издание классического произведения.
- Сладости
Набор сладких угощений или конфет.Красивая упаковка эксклюзивного шоколада.
- Подарочный сертификат
Сертификат на массаж, косметическую процедуру или посещение сауны. Сертификат на покупку товаров в ее любимом магазине.
- Рукоделие
Набор для рукоделия или вышивания.Мягкая игрушка или подушка, сделанная своими руками.
- Уют для дома
Плед с интересным узором или флисовое одеяло. Подушка с необычным дизайном.
- Флористика
Красивый букет цветов или набор цветов для самостоятельной композиции. Растение в горшке.
- Культурные мероприятия
Билеты в кино, театр, музей или на выставку.
Выберите подарок, который отражает интересы и предпочтения вашей мамы, и который создаст теплые воспоминания о новогоднем празднике.
Что можно сделать и подарить маме
Даже если у вас нет и 500 грн в кошельке, это не повод грустить и отчаиваться. Подарок легко можно сделать своими руками. Вот несколько идей:
Напишите теплое письмо и сделайте красивую открытку своими руками.
Можете связать шарф или носки.
Испеките печенье, конфеты или торт.
Соберите вместе фотографии, добавьте подписи и создайте альбом семейных воспоминаний.
Создайте видеоролик из семейных видео и фотографий.
Кроме того, вы можете вместе посетить ее любимый концерт или устроить ужин с ее любымыми блюдами.
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