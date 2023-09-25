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Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд

Лидия Неплях
25 сентября 2023, 02:41
Из-за своры собак на картинке, 11 секунд - очень мало времени на поиски щенка.

Оптическая иллюзия с собаками
Оптическая иллюзия с собаками / Коллаж Главред, фото jagranjosh.com, flickr (Allan Foster)

Оптические иллюзии - отличный способ отточить когнитивные и наблюдательные навыки, если заниматься этим регулярно. Такие головоломки также могут быть весьма забавными, даже если на их решение требуется некоторое время.

Сегодня предлагаем выбрать одинокого щенка в парке, заполненном собаками популярных мастей и размеров, пишет Mirror. Как бы ни была очаровательна эта сценка, она представляет собой настоящее испытание.

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Если вы справились с ней за 11 секунд или меньше - браво, скорее всего, вы обладаете интеллектом уровня гения.

Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд
Найди щенка за 11 секунд, фото jagranjosh.com

Удалось ли вам найти маленького щенка? Не расстраивайтесь, если нет, ведь эта головоломка гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, особенно учитывая огромное количество и разнообразие собак на картинке.

Если вы все еще испытываете затруднения, то вернитесь назад и сделайте еще одну попытку, мысленно разделив картинку на части. Не позволяйте разным животным обмануть вас, помните, что вы ищете щенка, а не маленькую собачку. Сканируя поочередно каждый участок, постарайтесь выделить детали, отличающиеся от остального изображения.

Ответ на головоломку

Эта головоломка просто уничтожит мозг: только гений найдет щенка за 11 секунд
Ответ на головоломку с щенком, фото jagranjosh.com

Ответ кажется совершенно очевидным, как только вы его заметите, хотя это совсем не так. Как видите, крошечный щенок очень похож на тропинку песочного оттенка, поэтому его трудно заметить с первого взгляда. Однако если вы привыкнете рассматривать мелкие детали головоломок, скорее всего, подобные разгадки станут для вас привычными.

Напомним, также Главред предлагал пройти головоломку, на которой нужно найти лошадь без хвоста за 5 секунд.

Также мы рассказывали ою испытании для глаз, где за 15 секунд нужно найти число 5878.

Больше головоломок:

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оптическая иллюзия головоломки
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