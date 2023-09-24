Сумасшедшее испытание для глаз: найди лошадь без хвоста за 5 секунд

Будьте внимательны, ведь на рисунке есть также лошадь без ноги, а вам нужно найти животное без хвоста.

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Оптическая иллюзия с лошадьми / Коллаж Главред, фото flickr (Daniel Lugo), Jagran Josh

Участие в хитроумной интеллектуальной игре - отличный способ поощрить свою соревновательную жилку и проверить когнитивные способности, особенно если к этому развлечению подключить членов семьи.

Как вы думаете, умеете ли вы находить тонкие различия в изображениях? В этой последней "мозговой атаке" людям предлагается найти лошадь без хвоста, пишет Mirror.

На первый взгляд, изображение показаться сложным. Лошадей на картинке так много, что глаза разбегаются, и вы не знаете, куда смотреть. И это кажется еще более невыполнимой задачей, ведь у вас есть всего пять секунд, чтобы найти лошадь без хвоста.

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Загадка с лошадьми / Фото: Jagran Josh

Сможете ли вы это сделать? Чтобы сэкономить время, разделите изображение на удобные участки, чтобы облегчить себе задачу. Столбцы или строки должны помочь вам найти лошадь без хвоста.

Скорее всего, это станет настоящей проверкой ваших навыков решения задач, но пока вы читаете это, ваш пятисекундный лимит времени, вероятно, истек. Если вы все еще ищете, продолжайте, но если вам нужен ответ, то мы даем его ниже.

Ответ на загадку

Ответ на загадку с лошадьми / Фото: Jagran Josh

Напомним, ранее мы рассказывали об еще одном испытании для глаз на время: нужно найти число 5878 за 15 секунд.

Также предлагаем вам проверить внимательность в новом тесте и найти на картинке с котами крысу всего лишь за 30 секунд.

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