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Это имя отталкивает людей: женщина захотела дать дочке винтажное имя, но столкнулась с критикой

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2023, 22:38 обновлено 21 мая, 22:52
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Женщина и её муж решили назвать дочь достаточно редким именем, ведь оно им очень нравится.
Мать ребенок
Женщина решила назвать свою дочь винтажным именем / Pixabay

Беременная женщина вот-вот встретиться со своей дочуркой и уже придумала ей имя. Классическое и винтажное имя, по её мнению, отлично подойдет её малышке. У женщины была мечта назвать свою дочь именно так. Однако людей это имя лишь отпугивает. Об этом сообщает Mirror.

Стоит отметить, что даже её мужу понравилось выбранное имя. В то время, как многие называют своих детей Коув, Оливия, Лили, Флоренс, будущим родителям хочется совершенно другого.

"Мы оба остановились на Беатрис для нее. Это был мой давний фаворит, мне нравится, что это "правильное" имя, винтажное, классическое и не имеющее негативных коннотаций на протяжении всей истории. Я нахожу его хорошей элегантной альтернативой именам Шарлотта и Флоренс", - сказала женщина.

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Однако женщина в шоке от того, что людям совсем не нравится это имя.

"Люди отшатнулись, когда мы сказали, что её зовут Беатрис. Я удивлена, что людей почти отталкивает классическое винтажное имя", - сказала женщина.

В то же время женщина добавила, что вся эта критика не сможет переубедить её и изменить имя ребенку.

Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.

Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.

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