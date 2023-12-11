Эту вещь не стоит дарить на Новый год близким

Несмотря на все преимущества, указанная вещь у многих вызывает чувство боязни и страха.

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Узнавайте, можно ли дарить в подарок набор ножей / Коллаж Главреда. Фото: pixabay, ua.depositphoto.com

Не все подарки на Новый год приемлемы. У некоторых до сих пор остался "негативный шлейф", навеянный различными суевериями. Поэтому, если вы не уверены, как к той или другой вещи отнесется человек, лучше воздержаться от его покупки. В частности, с этим связаны и опасения, можно ли дарить ножи близким людям.

Почему нельзя дарить ножи

Согласно бытующим поверьям, дарить ножи на праздники близким людям - к несчастью и ссорам.

Связан этот страх прежде всего с формой и свойством вещи. Ведь у людей с острым лезвием ассоциируются травмы, боль, раны. То есть считается, что подаренный нож может символически "разрезать" крепкие отношения или привлечь негативную энергию.

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Также ножи - символ конфликта. Если вы знаете, что человек, которому вы делаете подарок, верит в это поверье - лучше всего выбрать что-то другое.

Почему можно дарить ножи

Но есть и ситуации, когда дарить ножи можно. Например, если человек вам делает соответствующий намек, что ему необходима на кухню именно эта вещь.

Если отбросить все суеверия, ножи - хороший практичный подарок. Особенно - если они надежные фирменные, эксплуатация коих не будет вызывать нервных припадков у будущего владельца.

В любом случае при выборе подарка учитывайте интересы / потребности того, кому дарите, и, по возможности, персонализируйте вещь (например, нанесите на нож гравировку с инициалами близкого человека).

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