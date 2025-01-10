Где 5 отличий между картинками с зайцами и арбузом: нужно найти за 23 секунды

Если вы хотите проверить свою внимательность, то эта задача вам точно понравится.

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Головоломки способствуют тренировке внимательности / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Любители головоломок были вынуждены поломать голову над этой последней головоломкой. Участникам было предложено попытаться найти пять отличий между этими двумя фотографиями.

Художник Гергей Дудас нарисовал сложную головоломку, для решения которой потребуется очень острое зрение. Если вы хотите проверить свою внимательность, то эта задача вам точно понравится.

Если же вам по вкусу математические загадки, то Главред предлагает решить хитрое уравнение. Детальнее в материале: Сколько будет 9 плюс 2: хитрая математическая головоломка.

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Итак, вы Дудас создал два изображения, которые очень похожи между собой, но на самом деле между между милыми зайцами и арбузами есть пять отличий.

Эта головоломка особенно запутанна, потому что различия кажутся едва заметными. Чтобы усложнить задачу, попробуйте справиться за 23 секунды.

Сколько отличий между картинками? / mirror.co.uk

Подсказка: обратите внимание на цвета на картинках.

Увеличив фотографию, вы сможете рассмотреть, есть ли какие-либо изменения в каждом животном или фрукте.

Ранее Главред уже предлагал вам проявить находчивость и смекалку для решения хитрой головоломки. Этот ребус смогут решить лишь те, у кого прекрасное зрение - надо за 5 секунд найти три панды.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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