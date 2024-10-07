Гениальное средство, которое стоит копейки: как избавиться от сорняков во дворе

Такое средство можно очень дешево приобрести в магазинах, а результат просто удивит.

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Как избавиться от сорняков во дворе/ коллаж: Главред, фото: скрин

Борьба с сорняками может стать настоящим кошмаром, особенно когда они растут в крошечных щелях или между плиткой во дворе. В таком случае их не удастся так легко удалить вручную и не очень просто будет избавиться от них с помощью различных средств.

Однако есть некоторые простые и одновременно действенные народные средства от сорняков. Об одном из таких рассказала блогер Джессика Накамура, которая ведет страницу в TikTok под ником thatmamarealtor, пишет The Mirror.

"Если вам нужен простой способ избавиться от сорняков, попробуйте использовать пищевую соду", - посоветовала она своим подписчикам. видео дня

Она отметила, что приобрести такое средство можно в магазинах по очень дешевой цене. Затем нужно засыпать соду в щели или в промежутки между плитками и затем смочить водой, используя садовый шланг.

"Через 24 часа ваши сорняки будут выглядеть сухими и коричневыми и исчезнут очень легко. После этого они не вырастут снова" - заверила блогер.

В издании добавили, что, по информации Wales Online, сода является распространенным средством для борьбы с сорняками. Специалисты Spruce также предлагают растворить 10 столовых ложек соды в примерно 4 литрах воды, а затем распылить раствор на листья сорняков.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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