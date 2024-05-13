Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 11 секунд найти снеговика

Когда нужно немного отвлечься от привычных дел, можно попробовать разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают расслабиться и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти снеговика среди множества фруктов.
Головоломка от IndiaTimes достаточно непростая, и чтобы ее разгадать, нужно внимательной смотреть на картинку. Снеговик здесь действительно есть, просто его нужно отыскать.
На картинке – большое количество фруктов: ломтики арбуза, яблоки, груши, вишня, бананы, апельсины, клубника и другие фрукты. Ваша задача – найти среди них снеговика.
Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти снеговика? Ловите подсказку: белый силуэт снеговика изображен на груше, которая на картинке справа снизу.
Вы можете разгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 6 секунд найти особенную сову. Причем нужно найти животное, которое на самом деле вряд ли сова, но спряталось среди птиц.
Также предлагаем разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. В зоопарке, куда семья пришла фотографировать жирафов, где-то спряталась обезьянка. Ее и предстоит найти.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Нужно найти три отличия на картинках с мишкой. На первый взгляд, картинки одинаковые, и увидеть отличия не так и просто.
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