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Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 11 секунд найти снеговика

Андрей Ганчук
13 мая 2024, 05:30
143
Попробуйте разгадать веселую головоломку – среди фруктов нужно будет обнаружить снеговика, который спрятался на картинке и его совсем не видно.
Загадка
Найдите снеговика за 11 секунд / IndiaTimes

Когда нужно немного отвлечься от привычных дел, можно попробовать разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают расслабиться и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти снеговика среди множества фруктов.

Головоломка от IndiaTimes достаточно непростая, и чтобы ее разгадать, нужно внимательной смотреть на картинку. Снеговик здесь действительно есть, просто его нужно отыскать.

На картинке – большое количество фруктов: ломтики арбуза, яблоки, груши, вишня, бананы, апельсины, клубника и другие фрукты. Ваша задача – найти среди них снеговика.

видео дня

Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете снеговика / IndiaTimes

Не удалось найти снеговика? Ловите подсказку: белый силуэт снеговика изображен на груше, которая на картинке справа снизу.

Разгадка
Если удалось найти снеговика, вы очень внимательный человек / IndiaTimes

Вы можете разгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 6 секунд найти особенную сову. Причем нужно найти животное, которое на самом деле вряд ли сова, но спряталось среди птиц.

Также предлагаем разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. В зоопарке, куда семья пришла фотографировать жирафов, где-то спряталась обезьянка. Ее и предстоит найти.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Нужно найти три отличия на картинках с мишкой. На первый взгляд, картинки одинаковые, и увидеть отличия не так и просто.

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