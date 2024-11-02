Головоломка для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу

Попробуйте разгадать непростую, но веселую оптическую иллюзию – рыба среди осьминогов достаточно хорошо спряталась, и надо еще постараться ее отыскать.

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Найдите рыбу среди осьминогов за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но многие из них помогают расслабиться и весело провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти рыбу среди осьминогов.

Головоломка от Jagranjosh не самая легкая. Чтобы ее разгадать, надо внимательно смотреть на рисунок и попытаться понять, где же здесь рыба.

На картинке – множество осьминогов, которые, похоже, нашли сундук с золотом. Наша задача – отыскать здесь рыбу.

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Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете рыбу / Jagranjosh

Не удалось найти осьминога? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом чуть левее. Там и спряталась рыба. Правильный ответ обведен желтым кружком.

Если нашли рыбу, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие ребусы.

Например, головоломку, где надо за 5 секунд найти томат. На картинке показано множество вишен, их очень легко спутать с томатом, поэтому нужно проявить хорошую смекалку, чтобы разгадать иллюзию.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке очень много ключей, которые будто бы все одинаковые. Нам нужно будет найти особенный ключ, отличающийся от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Где-то в осенних джунглях спрятался тигр. Цвета его шерсти сливаются с желтыми листьями. Дается лишь 10 секунд, чтобы его отыскать.

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