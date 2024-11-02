Головоломка для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но многие из них помогают расслабиться и весело провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти рыбу среди осьминогов.
Головоломка от Jagranjosh не самая легкая. Чтобы ее разгадать, надо внимательно смотреть на рисунок и попытаться понять, где же здесь рыба.
На картинке – множество осьминогов, которые, похоже, нашли сундук с золотом. Наша задача – отыскать здесь рыбу.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти осьминога? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом чуть левее. Там и спряталась рыба. Правильный ответ обведен желтым кружком.
Вы можете поразгадывать и другие ребусы.
Например, головоломку, где надо за 5 секунд найти томат. На картинке показано множество вишен, их очень легко спутать с томатом, поэтому нужно проявить хорошую смекалку, чтобы разгадать иллюзию.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке очень много ключей, которые будто бы все одинаковые. Нам нужно будет найти особенный ключ, отличающийся от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Где-то в осенних джунглях спрятался тигр. Цвета его шерсти сливаются с желтыми листьями. Дается лишь 10 секунд, чтобы его отыскать.
Другие новости:
- Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне
- Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 808
- Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред