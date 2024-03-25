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Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 10 секунд найти игуану

Андрей Ганчук
25 марта 2024, 05:30
Разгадайте очень необычную и загадочную оптическую иллюзию – в красивом зеленом парке нужно отыскать ящерицу-игуану, которая спряталась от вас.
Загадка
Найдите ящерицу-игуану за 10 секунд / IndianTimes

Когда нужно немного отдохнуть от привычной деятельности, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, они развивают мышление и тренируют концентрацию. На этот раз нам надо найти ящерицу-игуану в парке.

Головоломка от IndianTimes очень непростая, но увлекательная. Чтобы найти зеленую игуану в зеленом парке, нужно проявить небывалую смекалку. Авторы иллюзии сделали все, чтобы запутать наше воображение.

На картинке – зеленый парк с деревьями, лавочкой и фонарем. Наша задача – найти в этом парке ящерицу-игуану. Где-то здесь она спряталась.

видео дня

Дается всего 10 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете ящерицу / IndianTimes

Не удалось найти игуану? Ловите подсказку: она слева на ветке дерева. Правильный ответ обведен в кружочек.

Разгадка
Если нашли ящерицу, вы очень внимательный человек / IndianTimes

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где нужно за 6 секунд найти вора. Злодей пытался проникнуть в дом, однако его прогнала собака. Впрочем, вор так и не убежал и его следует отыскать.

Также можно попробовать разгадать головоломку для тех, у кого зрение ястреба. На картинке разбросанно множество различных предметов. Нужно за 11 секунд умудриться отыскать Эйфелеву башню.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого прекрасное зрение. Понадобится отыскать домик за 5 секунд. Домик не похож на другие, и по отличительным признаком его и нужно будет отыскать.

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