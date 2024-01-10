УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Грех ли гадать на картах Таро: простые ответы ошеломят многих

Дмитрий Видоменко
10 января 2024, 13:20
Грех ли гадать на картах Таро - это вопрос не такой простой и логичный, как кажется на первый взгляд. Главред попытается подробно ответить на него.
Карты Таро
Какие бывают последствия гадания на картах Таро? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Грех ли гадать на картах Таро

Ответ на этот вопрос зависит от того, как вы определяете грех. Если вы верите в то, что Бог единственный, кто может знать будущее, то гадать на картах Таро можно считать грехом, поскольку это является попыткой проникнуть в будущее без Божьего разрешения.

Православная церковь, например, считает, что гадать на картах Таро является грехом, поскольку это является формой гадания. Гадание, по мнению церкви, является грехом, поскольку это является попыткой познать будущее с помощью сверхъестественных сил, а не Божьей благодатью.

Однако, если вы не верите в Бога или не считаете, что гадать на картах Таро является попыткой познать будущее, то тогда гадать на картах Таро не является грехом.

Вот некоторые аргументы в пользу того, что гадать на картах Таро не является грехом:

  • Карты Таро - это просто инструмент, который можно использовать для самосовершенствования и самопознания.
  • Гадать на картах Таро не означает, что вы пытаетесь изменить будущее. Вы просто пытаетесь понять, что может произойти.
  • Гадание не является обязательной формой колдовства. Это может быть просто способ получить информацию о том, что происходит в вашей жизни.

В конце концов, решение о том, является ли гадание на картах Таро грехом, является личным. Вы должны решить, во что вы верите и что считаете правильным.

Что церковь говорит о Таро?

Церковь отрицательно относится к Таро, поскольку считает их формой гадания. Гадание, по мнению церкви, является грехом, поскольку это является попыткой познать будущее с помощью сверхъестественных сил, а не Божьей благодатью.

В Катехизе католической церкви говорится:

"Гадание, это все, что стремится познать будущее с помощью сверхъестественных сил, таких как гадание, астрология, магия, спиритизм, не следует использовать. Это действия, которые противоречат вере в Бога, который является единственным, кто знает будущее и имеет власть над ним".

В Православной Церкви также существует негативное отношение к Таро. В" Толковом словаре догматических терминов " митрополита Макария говорится:

"Гадание - это попытка познать будущее с помощью сверхъестественных сил. Это грех, потому что он противоречит вере в Бога, который является единственным, кто знает будущее".

Церковь считает, что гадать на картах Таро - это грех, поскольку это является попыткой проникнуть в будущее без Божьего разрешения. Это может привести к тому, что человек станет зависимым от сверхъестественных сил и отвернется от Бога.

Однако, есть также некоторые христиане, которые считают, что Таро можно использовать в положительных целях. Они утверждают, что карты Таро могут помочь людям в самосовершенствовании и самопознании. Они также могут помочь людям понять себя и свои отношения с другими.

В конце концов, решение о том, является ли гадание на картах Таро грехом, является личным. Вы должны решить, во что вы верите и что считаете правильным.

Последствия гадания на картах Таро

Последствия гадания на картах Таро могут быть как положительными, так и отрицательными.

К положительным последствиям можно отнести:

  • Самопознание и самосовершенствование. Карты Таро могут помочь человеку лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны, свои цели и желания.
  • Понимание себя и своих отношений с другими. Карты Таро могут помочь человеку понять свои отношения с другими людьми, их мотивы и поведение.
  • Принятие решений. Карты Таро могут помочь человеку принять правильные решения в сложных ситуациях.

К негативным последствиям можно отнести:

  • Зависимость от карт Таро. Человек может стать зависимым от карт Таро, и его жизнь будет полностью зависеть от того, что скажут карты.
  • Тревога и страх. Карты Таро могут вызвать у человека тревогу и страх, если он получит неприятные прогнозы.
  • Отчуждение от Бога. Гадание, по мнению некоторых религий, является грехом, и поэтому гадание на картах Таро может привести к тому, что человек отвернется от Бога.

Конечно, не все люди, гадающие на картах Таро, сталкиваются с негативными последствиями. Однако, важно быть осведомленным о возможных рисках, прежде чем начинать гадать.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать негативных последствий гадания на картах Таро:

  • Не относитесь к картам Таро как к оракулу, который знает все о вашем будущем. Карты Таро-это всего лишь инструмент, который может помочь вам получить информацию о себе и своем мире.
  • Не будьте зависимы от карт Таро. Не позволяйте картам диктовать вам вашу жизнь.
  • Не ищите в картах Таро только отрицательные прогнозы. Будьте открыты для положительных возможностей.

Если вы решите начать гадать на картах Таро, то делайте это ответственно и осознанно.

Вас могут заинтересовать следующие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гадания карты таро интересные новости
Реклама

Главное за день

На аэродроме "Энгельс 2" в России раздавались взрывы: СМИ сообщают об атаке БПЛА

На аэродроме "Энгельс 2" в России раздавались взрывы: СМИ сообщают об атаке БПЛА

12:24 Украина
Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно

Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно

11:11 Украина
РФ за сутки потеряла сотни военных и десятки единиц техники: что происходит на фронте

РФ за сутки потеряла сотни военных и десятки единиц техники: что происходит на фронте

10:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:20

Россияне готовятся к масштабному наступлению: эксперт предупредил о новой фазе войны

13:20

Грех ли гадать на картах Таро: простые ответы ошеломят многих

12:53

Как отключить рекламу на айфоне в браузере: хитрый и простой "трюк"

12:53

Американский рэппер объявил целибат в 2024 году: что случилось

12:50

Хватит постоянно мыть плиту: как сделать, чтобы жир не разлетался по всей кухне

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
12:34

Азербайджанское радио взяло на ротацию песни Потапа

12:24

На аэродроме "Энгельс 2" в России раздавались взрывы: СМИ сообщают об атаке БПЛА

11:59

Больше 2 млн грн: мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался"

11:45

Поддельные донаты: Даша Квиткова оправдалась перед подписчиками

Реклама
11:44

"Замалчивание войны - преступление": Астафьева распекла тех, кто молчит о войне

11:40

NASAMS обещали еще год назад: Канада до сих пор не передала Украине ЗРК - СМИ

11:13

Чем почистить зеркала, чтобы блестели: очень простой, но эффективный способ

11:11

Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно

11:07

В Украине пересчитали пенсии: кто получит на тысячи гривен больше обычного

10:46

РФ за сутки потеряла сотни военных и десятки единиц техники: что происходит на фронте

10:45

"Я принял решение": бывший Лорак подтвердил развод и заступился за новую девушку

10:45

Быстрый тест на IQ: только 1% людей смогут найти панду среди слонов за 8 секунд

10:38

Моль не съест ни крупинки: что умные хозяйки кладут в шкафы

10:25

Эксперт пояснил, чего и кого стоит бояться диктатору Путину

10:23

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ назвали причину

Реклама
10:19

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеи - не горячитесь, Петухи - избегайте прошлого

10:06

Тест по картинке: есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях

09:42

Как украинцам "добрать" стаж и не остаться без пенсии: инструкция по покупке

09:32

Россияне снова обстреляли Украину ракетами из КНДР: в Белом доме назвали даты

09:13

Как сбить высокое давление: доктор Габорец назвал то, что должно быть всегда под рукойВидео

09:13

Блокпосты на Киевщине не убрали: комендант объяснил, ловят ли на них уклонистов

08:30

Понесли значительные потери: у россиян серьезные проблемы на левом берегу Днепра - ISW

08:14

РФ ударила ракетами по детскому лагерю в Харькове: было два "прилета"Фото

08:10

Война КНР за Тайвань: чего ждатьмнение

07:31

В РФ хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW

06:51

"В этом году Украина будет де-факто разделена": в The Time назвали один из рисков 2024 года

06:20

Лишь гений заметит животное на загадочной картинке: задание надо решить за 8 секунд

06:10

Как США ведут большую политическую игру с помощью для Украинымнение

05:50

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти лису

04:35

"Это ускорило бы ход войны": аналитик сказал, что нужно ВСУ для контрнаступления

04:30

Лишь самые внимательные найдут кошку среди кактусов: веселая оптическая иллюзия

04:00

Санта Димопулос позировала ню на Бали для российского фотографа

03:30

Угроза нового штурма Харькова: полковник ВСУ оценил численность ударного кулака РФ

03:03

"Тут есть новость": Дорофеева оценила слухи о своей беременности от Кацурина

02:48

Хитрая головоломка: только 2% обладателей "супермозга" смогут найти животное за 8 секунд

Реклама
02:02

Достаточно 1 таблетки: как легко убрать запах из мусорного ведра

01:36

У звезды "Спасателей Малибу" обнаружена серьезная болезнь

01:24

Бабушкин метод для чистки противня: понадобятся только 2 вещи, которые есть дома

00:31

Россия ударила ракетами по Харькову, есть прилет: подробности

00:30

Кхал Дрого в активном поиске: Джейсон Момоа официально разводится с женой

09 января, вторник
23:29

Перерезать два основных пути: Гетьман рассказал, как изолировать войска РФ в Крыму

22:39

Ксения Мишина рассказала, как питается и нарвалась на критику

22:33

Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, но США были против – СМИ

22:28

Харькову не грозит наступление РФ: в ВСУ указали на важный момент

21:51

Новолуние 11 января: три знака зодиака ощутят настоящее чудо в этот день

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять