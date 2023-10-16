Арканы Таро: как узнать их значение и расчитать свою судьбу за 2 минуты

В мире Таро арканы играют важную роль в расшифровке судьбы и характера человека. Определение личного аркана - ключ к пониманию своего жизненного пути и возможностей, представляемых судьбой. Сегодня расскажем о том, как определить свой аркан за две минуты и расскажем, что он обозначает.
Что такое аркан в Таро
В Таро, вся колода состоит из 22 карт больших и 56 малых арканов. Согласно теории таро-нумерологии, каждому человеку соответствует определенная карта из старших арканов. Ее определение по дате рождения описывают ключевые этапы жизненного сценария, главные характеристики личности, врожденные способности и потенциальные достижения во всех сферах жизни.
Изучение карт Таро по арканам позволяет оценить текущую жизненную ситуацию человека, его личный опыт и будущие перспективы. Зная прошлое и предвидя будущее, можно внести изменения в настоящее, чтобы сделать свою жизнь более качественной и успешной.
Как узнать свой аркан по дате рождения
Для определения личного аркана сначала последовательно сложите все цифры в полной дате рождения человека. Если полученная сумма превышает 22 (количество старших арканов в колоде Таро), вычтите из нее число 22. Полученное простое число будет соответствовать одному из старших арканов Таро и поможет провести анализ личности.
Существуют разные методики расчета аркана по дате рождения. Например, в одной из них учитывается только день рождения, без учета месяца и года. Однако методика, учитывающая полную дату рождения и основанная на астрологических, нумерологических и энергетических аспектах человека, наиболее популярна.
Давайте рассмотрим алгоритм расчета на примере. Предположим, что человек родился 10 марта 1999 года. Расчет его личного аркана Таро будет следующим:
- Вычисляем число по дате рождения: 10 + 3 + 1 + 9 + 9 + 9 = 41.
- Поскольку полученное значение (41) превышает 22, вычитаем из него 22. Тоесть 41- 22 = 19
Аркан для человека с датой рождения 10.03.1999 равен 19, что соответствует карте "Солнце" в колоде Таро.
Благодаря подробному описанию старших арканов можно сделать вывод о личности и предстоящей судьбе участника расчета.
Арканы судьбы: значение
- Маг - уникальные личности с сильным характером, но склонные к завышенной самооценке.
- Верховная Жрица - люди-дипломаты, способные манипулировать, но часто нестабильные в своих эмоциях.
- Императрица - привлекательные и властные личности.
- Император - меркантильные люди, стремящиеся к доминированию во всем.
- Иерофант - люди, постоянно находящиеся в поиске себя, вечные студенты.
- Влюбленные - добрые, но переменчивые в своих пристрастиях люди.
- Колесница - целеустремленные личности, однако с постоянными страхами.
- Сила - мудрые индивиды с выраженным чувством справедливости.
- Отшельник - мудрые и недоверчивые личности.
- Колесо Фортуны - везучие люди, которых удача сопровождает постоянно.
- Справедливость - честные и беспристрастные трудоголики, чьи действия всегда нацелены на справедливость.
- Повешенный - добрые личности, но склонные к самокритике и самоограничению, вместо того чтобы полноценно себя реализовывать.
- Смерть - личности, которые всегда стремятся к переменам и постоянному поиску.
- Умеренность - педантичные люди, уделяющие особое внимание структуре и порядку.
- Дьявол - личности с высоким энергетическим потенциалом.
- Башня - индивиды, непрерывно ищущие свой жизненный путь.
- Звезда - мягкие, творческие и обладающие харизмой личности.
- Луна - меланхолики, для которых семья - главная ценность.
- Солнце - светлые и вдохновляющие личности, излучающие энергию.
- Суд - личности, для которых семья имеет высший приоритет. Часто такие люди развивают ясновидящие способности.
- Мир - уравновешенные и размеренные личности, ценящие путешествия.
- Шут - импульсивные индивиды, склонные к необдуманным и спонтанным поступкам.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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