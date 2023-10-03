УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Грех ли жить с венчанным мужчиной: простой ответ на этот вопрос свалит с ног

Дмитрий Видоменко
3 октября 2023, 15:38 обновлено 3 октября, 15:40
Обряд венчания ‒ едва ли не самый красивый и загадочный в религиозной практике. Главред решил разобраться в теме: "Грех ли жить с венчанным мужчиной?".
Венчание
Грех ли жить с венчанным мужчиной - вопрос сложный и интересный / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вопрос о том, грех ли жить с венчанным мужчиной, зависит от вашей религиозной убежденности и норм вашей религии. Разные религии имеют разные взгляды на брак и сожительство, и правила могут различаться.

Грех ли жить с венчанным мужчиной

Например, в христианстве брак считается священным союзом перед Богом, и жить с венчанным мужчиной (или женщиной) обычно не считается грехом, если брак заключен в соответствии с религиозными обрядами. Однако с точки зрения христианской морали, любой сексуальный контакт вне брака может считаться грехом. Это зависит от конкретных учений и церковных норм.

В исламе брак также считается священным и регулируется шариатом. В исламском обществе жить с венчанным мужчиной, если вы его законная жена, не является грехом.

видео дня

Если у вас есть вопросы о религиозных аспектах вашей жизни, лучше всего обратиться к духовному руководителю или авторитетным представителям вашей религиозной общины, чтобы получить более точные и подробные ответы, учитывающие ваши конкретные обстоятельства и убеждения.

Можно ли выходить замуж за венчанного мужчину

Можно ‒ но это зависит от конкретных религиозных и культурных норм, а также от правил и убеждений самого мужчины и женщины.

Если мужчина и женщина желают заключить брак и соблюдают все необходимые религиозные и гражданские процедуры, их брак может быть признан действительным. Однако, как я уже упоминал, в разных религиях и культурах могут быть разные правила и требования для заключения брака.

Если у вас возникают сомнения или вопросы по этому поводу, лучше всего обратиться к духовному руководству вашей религиозной общины или юристу, чтобы уточнить, какие именно правила и процедуры должны быть соблюдены в вашем конкретном случае.

Венчание

Можно ли венчаться второй раз если первый муж умер

Возможность венчания второй раз после смерти первого супруга зависит от религиозных и культурных норм, а также от конкретных правил и убеждений вашей религиозной общины.

В христианстве, например, многие христианские церкви признают возможность брака второй раз после смерти первого супруга. Это часто зависит от конкретной церковной традиции и учения. Однако важно учесть, что это может варьироваться в зависимости от конкретной церкви и страны. Например, в католической церкви существует учение о неразрывности брака, и поэтому в ней могут быть более строгие правила. Если у вас есть вопросы или сомнения относительно венчания второй раз после смерти первого супруга, то лучше всего обратиться к вашему духовнику или другому авторитетному представителю вашей общины ‒ они должны качественно проконсультировать.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Календарь венчаний интересные новости
Реклама

Главное за день

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

15:25 Украина
Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:49 Украина
Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

12:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:40

Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

15:38

Грех ли жить с венчанным мужчиной: простой ответ на этот вопрос свалит с ног

15:25

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

14:59

Режим "черного лебедя": эксперт раскрыл, кто в РФ больше всего хочет убрать ПутинаВидео

14:30

Какой сегодня праздник 4 октября: кого нужно поздравить в этот день

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
14:20

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS: ждут команды от Байдена

14:18

Прослужат не один год: эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы

13:49

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:44

Переход к гибкому курсу доллара: эксперт из НБУ пояснил, рухнет ли гривна в пропасть

Реклама
13:40

Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

12:59

Социальную помощь в Украине будут платить совершенно иначе: в Минсопцолитики раскрыли план

12:46

Только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд: безумная оптическая иллюзия

12:41

Что обрезать в октябре: какие растения нужно привести в порядок перед зимой

12:23

Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

12:14

Умер Народный артист Украины Андрей Верес

12:10

Военный эксперт пояснил, какое оружие РФ хочет получить от Ирана

11:59

Почему нельзя говорить "біль в області серця": языковед удивил объяснениемВидео

11:48

Что нельзя есть вместе с творогом: три продукта-врага для желудка

11:41

Лунный календарь на 4 октября: звезды пророчат повышение на работе и появление недоброжелателей

11:37

Яйца будет некуда девать: что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись

Реклама
11:22

Поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен

11:11

"Горжусь тобой и люблю тебя": Наталка Денисенко показала душевное фото с мужем-воином ВСУ

11:09

"Кремль ставит рамки для войны": эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе

10:55

Уберет плесень и запах: как почистить стиральную машину лимонной кислотой

10:37

Фесик Кирилл Александрович досье

10:27

В России официально обвинили Буданова в терроризме

10:18

Оккупанты на Херсонщине убили женщину, которая сопротивлялась ограблению

10:01

Гороскоп на октябрь 2023: для одного знака зодиака месяц станет фатальнымВидео

09:57

Кому положена надбавка к пенсии в октябре: кто из украинцев имеет право

09:48

Чем отмыть душевую кабину от известкового и мыльного налета

09:19

В Украине ударят первые заморозки: синоптик назвала дату

09:00

Ночью РФ атаковала Юг и Восток Украины: силы ПВО сбили 29 дронов и один "Искандер"

08:52

Никогда не догадаетесь: для чего нужно отверстие в колпачке от шариковой ручки

08:27

Война может затянуться до 2025 года и дольше: военный эксперт объяснил 3 сценария

08:17

Шольц сделал новое заявление о войне в Украине: о чем идет речь

08:12

Выборы в Словакии и мымнение

08:10

Будут радовать всю зиму: как засолить и замариновать рыжики в домашних условиях, 4 способа

07:46

Именины 4 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:22

Хватит на пару месяцев: в Пентагоне осталось $5,2 млрд на оружие для Украины – WSJ

06:38

Украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работино – ISW

Реклама
06:22

Что не так с "Форум оборонных индустрий"мнение

05:30

2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг: тренер ошарашила объяснениемВидео

04:20

"Готовятся очень тихо": эксперт рассказал о мятежах против ПутинаВидео

03:40

Даша Кацурина рассказала сексологу, зачем ей нужен Дантес

02:40

Угроза ядерного удара РФ: украинцев предупредили о худшем сценарии

02:18

Не оторветесь, пока не съедите весь: рецепт воздушного львовского сырника

02:02

"Останетесь ни с чем": астролог рассказал, как не потерять деньги в октябреВидео

01:35

"Воевать России нечем": Огрызко оценил риск прямого противостояния РФ и НАТО

02 октября, понедельник
23:56

"Угроза высока": РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

23:00

В машине куча денег: в Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять