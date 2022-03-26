Сильные молитвы во время войны: за мир в Украине и здравие воинов

Молитва от войны в Украине / depositphotos.com/

Уже больше месяца продолжается война России против Украины и практически каждый хочет внести свою посильную лепту в защиту нашего государства. И в час, когда нашей стране выпали страшные испытания, православные молитвы во время войны помогут укрепить дух и стать поддержкой.

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Молитва за мир в Украине

Боже Святой, Отче Вседержитель, Сын Единородный и Душе Святой, что все в Твоей власти держишь и обо всем заботишься Премудрым Твоим Промыслом, молимся Тебе о Боге бережном Государстве нашей Украине, боголюбивый народ, власть и воинство его, даруй им, Господи, неотъемлемый мир, возложи им на сердце хорошо о Церкви Твоей и обо всех людях Твоих, чтобы и мы в тишине и чистоте проводили жизнь нашу во всяком благочестии и добродетелях.

Избавь, Господи, Государство наше от голода, мора, землетрясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и раздора. Семьи в мире и любви сохрани, детей воспитай, молодежь научи, старость поддержи, путешествующим путешествуй, нищих защити, нездоровых исцели, тех, кто за решеткой, вспомни, рассеянных собери, обольщенных наверни и соедини со Святой Твоей соборной и апостола.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и во всякое время и во веки веков. Аминь.

Молитва от войны в Украине

Господи Боже наш , сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: протяни милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий.

Не на лук свой уповаем, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире , смягчи милостью Твоею сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царе, выслушай нас и помилуй.

Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой поднять , и лук свой натянуть, чтобы поразить нас – недостойных рабов Твоих, правоверно славящих тебя.

В скором времени измени скорбь нашу на радость , а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило благовонное перед Престолом Величия Твоего, преподнося Украине наш мир и покой.

Сердечно молимся Тебе, Благотворитель Милостивый , выслушай нас и помилуй. Аминь.

Сильная молитва за воинов, идущих на войну

Владыка Господи, Боже отцов наших, Тебя просим и Тебя смиренно и с умилением молим: призри милостиво на молитву нас, недостойных рабов Твоих, и как когда-то Сам благоволил ты выступить с угодником Твоим Моисеем, выводя людей Своих, Израильтян, из Египта на землю обетованную, так и ныне Сам с рабом Твоим (имя главнокомандующего) и воинами этими, и Сам будь им помощником и заместителем, и сохрани их и днем, и ночью неуязвимыми и невредимыми от всякой злой напасти и болезни, голода, потопления и от всякого страха. И как когда-то Иисуса Навина на Амалика и на царства Ханаанские, которые воевали с ним, хрестовидним движением рук Моисеевых поддержал, чтобы преодолеть их, и тем самым Зева, и Зевея и Салмана, и всех князей их погубил; или как ты помог Гедеону с тремя стами избранных мужей победить много мадамское иго, так и этим верным рабам Твоим мощь, силу и мужественное сердце, помощь и покровительство дари. И как явлением Креста на небе первом из христианских царей Константину способствовал еси в победе над противными Тебе супостатами, так и этим крестоименным рабам Твоим победу, и силу, и преодоление над всеми врагами и безбожными поганцями милостиво подай и со всех сторон ополчением Ангелов Твоих огради их, и озброй их силой и защитой Честного и Животворящего Креста во имя Тебя, Бога Отца, и Возлюбленного и Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и Всесвятого и Животворящего Твоего Духа, ныне, и присно, и во веки веков.

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