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Именины в марте 2024 по новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить

Сергей Кущ
27 февраля 2024, 13:44
Мы расскажем, какие имена отмечают День ангела и как назвать ребенка в марте.
Именины в марте 2024 по новому календарю
Именины в марте 2024 по новому календарю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

День ангела - особое событие в жизни каждого христианина. В этот день церковь отдаёт должное святому, носившему такое же имя. Верующий в этот день имеет возможность обратиться к святому-покровителю с молитвой, уверенный, что его обращение не останется незамеченным на небесах.

Именины в марте 2024 по новому календарю

1 марта: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.

2 марта: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

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3 марта: Михаил, Марта, Марфа.

4 марта: Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

5 марта: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.

6 марта: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

7 марта: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.

8 марта: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

9 марта: Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

10 марта: Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

11 марта: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.

12 марта: Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

13 марта: Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.

14 марта: Михаил, Ростислав.

15 марта: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.

16 марта: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.

17 марта: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

18 марта: Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

19 марта: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья;

20 марта: Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна;

21 марта: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;

22 марта: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;

23 марта: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей;

24 марта: Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков;

25 марта: Савва, Тихон;

26 марта: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан;

27 марта: Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;

28 марта: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Степан;

29 марта: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп;

30 марта: Иван, Захар;

31 марта: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

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