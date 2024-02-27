Именины в марте 2024 по новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить

День ангела - особое событие в жизни каждого христианина. В этот день церковь отдаёт должное святому, носившему такое же имя. Верующий в этот день имеет возможность обратиться к святому-покровителю с молитвой, уверенный, что его обращение не останется незамеченным на небесах.
Именины в марте 2024 по новому календарю
1 марта: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.
2 марта: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.
3 марта: Михаил, Марта, Марфа.
4 марта: Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.
5 марта: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.
6 марта: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
7 марта: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.
8 марта: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.
9 марта: Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.
10 марта: Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.
11 марта: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.
12 марта: Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.
13 марта: Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.
14 марта: Михаил, Ростислав.
15 марта: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.
16 марта: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.
17 марта: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
18 марта: Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.
19 марта: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья;
20 марта: Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна;
21 марта: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
22 марта: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;
23 марта: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Пелагея, Сергей;
24 марта: Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков;
25 марта: Савва, Тихон;
26 марта: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан;
27 марта: Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;
28 марта: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Степан;
29 марта: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп;
30 марта: Иван, Захар;
31 марта: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.
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