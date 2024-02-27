Именины в марте 2024 по новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить

День ангела - особое событие в жизни каждого христианина. В этот день церковь отдаёт должное святому, носившему такое же имя. Верующий в этот день имеет возможность обратиться к святому-покровителю с молитвой, уверенный, что его обращение не останется незамеченным на небесах.

1 марта: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.

2 марта: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

3 марта: Михаил, Марта, Марфа.

4 марта: Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

5 марта: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.

6 марта: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.