Для украинцев такая "фишка" не новизна.

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Иностранцы были ошеломлены, узнав о назначении малоизвестной функции двери / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Одна женщина поделилась в TikTok "умопомрачительной" особенностью, которую она обнаружила на своей двери, и, похоже, она не единственная, кто об этом совершенно не знал.

Одна мама была потрясена малоизвестной особенностью двери - и, похоже, она была не одинока в этом новообретенном знании. Пользовательница TikTok, у которой почти 3 000 подписчиков, выразила свое удивление.

Иностранцы были ошеломлены, узнав о назначении малоизвестной функции двери / Фото: скриншот с видео

"Мне было сегодня столько лет, когда я это узнала. Сегодня я узнала кое-что новое: у моей дочери постоянно открывается дверь, и я сказала ей, что нужно просто купить дверную пробку. А она говорит: "Мама, у меня уже есть дверной ограничитель", ну, вы видите эту штуку, это дверной ограничитель, он останавливает дверь, когда вы ее закрываете, чтобы дверная ручка не ударилась о стену", - поделилась женщина.

видео дня

Хоть для нас такая функция не новинка, но среди иностранцев ее видео стало очень популярным.

Один из зрителей прокомментировал: "Почему мы все только что это узнали?".

Другой добавил: "Я начинаю думать, что мы вообще ничего не знаем".

Смотрите видео удивленной женщины:

Кстати, ранее мы рассказывали, какое "тонкое послание" скрыто в логотипе Coca-Cola. Coca-Cola - один из самых узнаваемых мировых брендов, чей культовый логотип мгновенно узнается на полках супермаркетов. Но оказывается, что за этим дизайном скрывается скрытый смысл.

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