Иностранцы были ошеломлены, узнав о назначении малоизвестной функции двери

Одна женщина поделилась в TikTok "умопомрачительной" особенностью, которую она обнаружила на своей двери, и, похоже, она не единственная, кто об этом совершенно не знал.
Одна мама была потрясена малоизвестной особенностью двери - и, похоже, она была не одинока в этом новообретенном знании. Пользовательница TikTok, у которой почти 3 000 подписчиков, выразила свое удивление.
"Мне было сегодня столько лет, когда я это узнала. Сегодня я узнала кое-что новое: у моей дочери постоянно открывается дверь, и я сказала ей, что нужно просто купить дверную пробку. А она говорит: "Мама, у меня уже есть дверной ограничитель", ну, вы видите эту штуку, это дверной ограничитель, он останавливает дверь, когда вы ее закрываете, чтобы дверная ручка не ударилась о стену", - поделилась женщина.
Хоть для нас такая функция не новинка, но среди иностранцев ее видео стало очень популярным.
Один из зрителей прокомментировал: "Почему мы все только что это узнали?".
Другой добавил: "Я начинаю думать, что мы вообще ничего не знаем".
Смотрите видео удивленной женщины:
Кстати, ранее мы рассказывали, какое "тонкое послание" скрыто в логотипе Coca-Cola. Coca-Cola - один из самых узнаваемых мировых брендов, чей культовый логотип мгновенно узнается на полках супермаркетов. Но оказывается, что за этим дизайном скрывается скрытый смысл.
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