Как избавиться от клопов в диване: очень эффективный способ

Чего больше всего боятся постельные клопы – комплексной паровой и химической обработки, которая должна поспособствовать избавлению от паразитов.

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Что делать, если появились клопы в диване, и как их побороть / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Клопы в квартире заводятся нередко, причем вне зависимости от того, как часто проводится уборка. Они могут поселиться в обивках дивана, различных щелях, размножаться и причинять множество неудобств. В такой ситуации люди задаются вопросом, как избавиться от клопов в диване в домашних условиях. Мы расскажем о способе, который нашли для вас на просторах Интернета.

Авторы YouTube-канала Герадез, которые сами занимаются дезинсекцией, показали комбинированный способ избавления от клопов, которые поселились в квартире.

Что не переносят клопы, и что нужно делать, чтобы от них избавиться

Купите парогенератор

Нужно будет провести комплексную обработку, которая будет включать термический и химический способ. Если клопов много и борьба с ними – очень серьезная задача, нужно приобрести парогенератор.

Парообработкой можно уничтожить большое количество клопов и их яиц. Чтобы понимать, какой парогенератор приобрести, нужно проконсультироваться со специалистами в магазинах, где их продают.

Как обрабатывать диван парогенератором от клопов

Надо обнаружить, где клопы прячутся и откладывают яйца. Обычно это обивки дивана, открытые швы в стенах, щели или шов на кромке матрасов.

Обрабатывать нужно точечно – там, где нашлись клопы. Нет смысла обрабатывать абсолютно все. На этом этапе задача состоит в том, чтобы сначала при помощи парогенератора убрать части колоний клопов, а потом уже инсектицидами уничтожить оставшихся.

Парообработка уничтожает еще и яйца клопов, с чем не каждый инсектицид способен справиться.

Работать надо точечной насадкой, которая проникает глубоко в различные щели, где могут прятаться клопы. Также понадобится широкая насадка, если проводится обработка матраса.

Как избавиться от клопов при помощи инсектицидов

Второй этап предусматривает обработку химией. Нужно выбрать препараты в форме концентратов эмульсии или капсулированной суспензии. Опрыскивать можно пульверизатором или распылителем.

По поводу того, какое средство нужно залить в емкость, нужно проконсультироваться со специалистами. Точно нельзя назвать средство, которое поможет, ведь эффективность препаратов в каждой квартире бывает разной.

Не нужно использовать аэрозоли, поскольку они могут не пробить оболочку яиц клопов. А вот препараты в форме концентратов эмульсии обладают длительным последействием. Они перекрывают инкубационный период клоповых яиц. Аэрозольные же, наоборот, быстро улетучиваются.

Химическая обработка, в отличие от паровой, должна максимально охватывать всю площадь квартиры или дома, включая все плинтусы, занавески, ковры, подоконники, щели и т.д.

В целом, комбинированный метод – сначала парообработка, а потом химия – должен избавить вас от клопов, которые поселились в диване или по всему дому.

Откуда берутся постельные клопы? Существует множество путей проникновения клопов в квартиру. Основные – через одежду, в случае покупки дивана, бывшего в употреблении, или в ситуации, когда постельные клопы просто перебежали из соседней квартиры через щели, пишут специалисты по дезинсекции.

Смотрите видео, как избавиться от постельных клопов в квартире:

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