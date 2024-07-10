Как избавиться от клопов в диване: очень эффективный способ

Клопы в квартире заводятся нередко, причем вне зависимости от того, как часто проводится уборка. Они могут поселиться в обивках дивана, различных щелях, размножаться и причинять множество неудобств. В такой ситуации люди задаются вопросом, как избавиться от клопов в диване в домашних условиях. Мы расскажем о способе, который нашли для вас на просторах Интернета.
Авторы YouTube-канала Герадез, которые сами занимаются дезинсекцией, показали комбинированный способ избавления от клопов, которые поселились в квартире.
Что не переносят клопы, и что нужно делать, чтобы от них избавиться
Купите парогенератор
Нужно будет провести комплексную обработку, которая будет включать термический и химический способ. Если клопов много и борьба с ними – очень серьезная задача, нужно приобрести парогенератор.
Парообработкой можно уничтожить большое количество клопов и их яиц. Чтобы понимать, какой парогенератор приобрести, нужно проконсультироваться со специалистами в магазинах, где их продают.
Как обрабатывать диван парогенератором от клопов
Надо обнаружить, где клопы прячутся и откладывают яйца. Обычно это обивки дивана, открытые швы в стенах, щели или шов на кромке матрасов.
Обрабатывать нужно точечно – там, где нашлись клопы. Нет смысла обрабатывать абсолютно все. На этом этапе задача состоит в том, чтобы сначала при помощи парогенератора убрать части колоний клопов, а потом уже инсектицидами уничтожить оставшихся.
Парообработка уничтожает еще и яйца клопов, с чем не каждый инсектицид способен справиться.
Работать надо точечной насадкой, которая проникает глубоко в различные щели, где могут прятаться клопы. Также понадобится широкая насадка, если проводится обработка матраса.
Как избавиться от клопов при помощи инсектицидов
Второй этап предусматривает обработку химией. Нужно выбрать препараты в форме концентратов эмульсии или капсулированной суспензии. Опрыскивать можно пульверизатором или распылителем.
По поводу того, какое средство нужно залить в емкость, нужно проконсультироваться со специалистами. Точно нельзя назвать средство, которое поможет, ведь эффективность препаратов в каждой квартире бывает разной.
Не нужно использовать аэрозоли, поскольку они могут не пробить оболочку яиц клопов. А вот препараты в форме концентратов эмульсии обладают длительным последействием. Они перекрывают инкубационный период клоповых яиц. Аэрозольные же, наоборот, быстро улетучиваются.
Химическая обработка, в отличие от паровой, должна максимально охватывать всю площадь квартиры или дома, включая все плинтусы, занавески, ковры, подоконники, щели и т.д.
В целом, комбинированный метод – сначала парообработка, а потом химия – должен избавить вас от клопов, которые поселились в диване или по всему дому.
Откуда берутся постельные клопы?
Существует множество путей проникновения клопов в квартиру. Основные – через одежду, в случае покупки дивана, бывшего в употреблении, или в ситуации, когда постельные клопы просто перебежали из соседней квартиры через щели, пишут специалисты по дезинсекции.
Смотрите видео, как избавиться от постельных клопов в квартире:
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