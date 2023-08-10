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Как кошки находят дорогу домой: встроенный компас или чутье

Елизавета Бельмас
10 августа 2023, 17:07 обновлено 10 августа, 17:58
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Главред расскажет, как далеко от дома могут уходить коты и возвращаются ли они после этого.
Как кошки находят дорогу домой
Как кошки находят дорогу домой / коллаж: Главред, фото: pexels

В жизни каждого человека случалось слышать историю о том, что кот или кошка уходили из дома, а после возвращались. Мы расскажем, на каком расстоянии кошка может найти свой дом и стоит ли об этом волноваться.

Как далеко от дома могут уходить коты

Как неудивительно, но разница в расстоянии. на которое уходит кот зависит от того кастрированный он или нет. Кот или кошка без стерилизации - могут уходить на максимальное расстояние от 3 до 4 километров, в то время как, кастрированный кот максимум всего на 800 метров, а то и вовсе гулять где-то около места жительства.

Через сколько дней может вернуться кошка

Безусловно, когда из дома убегает животное, хозяин всегда волнуется. Однако не стоит бить тревогу, если вашего питомца нет дома до четырех дней. Особенно, если кот или кошка привыкли гулять на улице. В том случае, если на улицу выбежал домашний кот - стоит искать его в окрестностях, они, обычно, боятся и прячутся. А вот если кота нет дома более четырех дней - значит, ему что-то помешало вернуться домой.

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Как кошки находят дорогу домой

Многие думают, что коты ищут дорогу домой с помощью обоняния, однако это не совсем так. Исследователи были удивлены, когда пришли к выводу, что у котов очень развита чувствительность к электромагнитному полю Земли. Магниторецепция и помогает этим животным определять направление своего пути, она выступает своеобразным природным компасом.

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