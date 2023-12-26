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Как отбелить тюль от желтизны и серости: простой способ, о котором многие забыли

Андрей Ганчук
26 декабря 2023, 05:30
Если вы не знаете, как отстирать жирные пятна на кухонных шторах, попробуйте способ, в котором нужно оставить тюль на несколько часов в растворе.
Тюль
Как убрать жирные пятна с кухонной тюли, чтобы он стал белоснежным / Скриншот YouTube

Многие хозяйки знают, как сложно постирать занавески на кухне. На них быстро налипают жир, грязь и копоть, а со временем тюль становится серым или даже желтым. Тогда возникает вопрос, как отбелить кухонную тюль в домашних условиях. Мы расскажем вам о способе, который поможет хорошо отстирать и восстановить белый цвет тюли.

Сделайте раствор и погрузите туда тюль

Для того чтобы отстирать кухонные занавески, нам понадобятся объемный тазик, вода, хозяйственное мыло и кальцинированная сода.

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Наливаем в тазик 2 литра воды 40 градусов, добавляем 100 мл хозяйственного мыла и 3 столовых ложки кальцинированной соды. Если нет жидкого мыла, можно взять 100 г кускового, однако лучше использовать все-таки жидкое, поскольку это будет более удобно. Тщательно перемешиваем раствор.

Оставляем тюль в растворе на несколько часов

После этого погружаем в тазик тюль и добавляем еще 5 литров воды температуры 40 градусов. Проследите, чтобы занавеска была полностью в воде. Оставляем тюль в растворе где-то на 5-8 часов.

Когда время прошло, достаем тюль из тазика и тщательно ее полоскаем. Промывать его нужно очень внимательно, чтобы занавеска была полностью без средства.

Отправьте тюль в стиральную машинку

Далее отправляем тюль в стиральную машинку и ждем результата.

Все жирные и желтые пятна должны исчезнуть, а цвет тюли станет белоснежным. Такой метод поможет отстирать даже старую кухонную занавеску. Впрочем, если тюль уже совсем черный и не годится для стирки, лучше выбросить его и купить новый.

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