Как перевести окна в зимний режим: будет теплее и без сквозняков

С приходом холодного времени года переход на зимний режим в вашем доме становится важным шагом для поддержания комфортной температуры и экономии тепла.
Как перевести окно в зимний режим?
Пластиковые окна - это отличная изоляция, но для максимальной эффективности вам нужно правильно настроить их:
- Найдите на створке все цапфы.
- Переведите цапфы. При помощи шестигранного ключа проверните каждую цапфу в максимально допустимое положение по часовой стрелке или слегка потянув на себя.
- Проверьте результат. Зимний режим предусматривает более плотное прижатие створки к раме и всей фурнитуры в целом. Если ручка стала туже проворачиваться, значит вы всё сделали правильно.
Проверьте состояние уплотнителей
Осмотрите уплотнители вокруг оконной рамы на предмет износа или повреждений.
Если уплотнители нуждаются в замене, замените их специальными уплотнителями для зимнего периода.
Регулировка зазоров между створкой и рамой
Откройте окно и проверьте, что оно плотно закрывается.
Если есть зазоры, используйте регулирующие болты или винты для уменьшения зазора. Это поможет предотвратить проникновение холодного воздуха.
Проверьте состояние фурнитуры
Убедитесь, что все механизмы и фурнитура окна работают корректно.
Смажьте фурнитуру силиконовой смазкой для обеспечения плавного открытия и закрытия окон.
Рассмотрите использование пленок и пленочных утеплителей
Пленки и пленочные утеплители могут быть прикреплены к стеклу окна для дополнительной изоляции. Эти материалы помогут снизить теплопотери и улучшить теплоизоляцию окон.
Смотрите видео о том, как перевести окна в зимний режим:
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