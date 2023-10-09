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Как перевести окна в зимний режим: будет теплее и без сквозняков

Сергей Кущ
9 октября 2023, 16:13 обновлено 9 октября, 16:13
Перевод пластиковых окон в зимний режим - это важная часть подготовки к холодам.
Как перевести пластиковые окна в зимний режим
Как перевести пластиковые окна в зимний режим / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С приходом холодного времени года переход на зимний режим в вашем доме становится важным шагом для поддержания комфортной температуры и экономии тепла.

Как перевести окно в зимний режим?

Пластиковые окна - это отличная изоляция, но для максимальной эффективности вам нужно правильно настроить их:

  1. Найдите на створке все цапфы.
  2. Переведите цапфы. При помощи шестигранного ключа проверните каждую цапфу в максимально допустимое положение по часовой стрелке или слегка потянув на себя.
  3. Проверьте результат. Зимний режим предусматривает более плотное прижатие створки к раме и всей фурнитуры в целом. Если ручка стала туже проворачиваться, значит вы всё сделали правильно.

Проверьте состояние уплотнителей

Осмотрите уплотнители вокруг оконной рамы на предмет износа или повреждений.

Если уплотнители нуждаются в замене, замените их специальными уплотнителями для зимнего периода.

Регулировка зазоров между створкой и рамой

Откройте окно и проверьте, что оно плотно закрывается.

Если есть зазоры, используйте регулирующие болты или винты для уменьшения зазора. Это поможет предотвратить проникновение холодного воздуха.

Проверьте состояние фурнитуры

Убедитесь, что все механизмы и фурнитура окна работают корректно.

Смажьте фурнитуру силиконовой смазкой для обеспечения плавного открытия и закрытия окон.

Рассмотрите использование пленок и пленочных утеплителей

Пленки и пленочные утеплители могут быть прикреплены к стеклу окна для дополнительной изоляции. Эти материалы помогут снизить теплопотери и улучшить теплоизоляцию окон.

Смотрите видео о том, как перевести окна в зимний режим:

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