Как побороть в себе лень: Карпачев назвал работающий психологический трюк

Главред расскажет, как можно побороть свою лень, которая мешает сделать то, что стоило бы сделать.

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Как побороть в себе лень / коллаж: Главред, фото: скриншот

Лень - противное состояние, которое рано или поздно, но настигает многих. Бороться с отсутствием желания что-либо делать довольно трудно, но возможно. Мы расскажем, как бороться с ленью и апатией.

Как побороть в себе лень - работающий и действенный лайфхак

Известный в Украине психолог Дмитриий Карпачев, который специализируется на психологии человека довольно часто отвечает на вопросы своих зрителей. Отвечая на вопрос о том, как не лениться, Карпачев исключил метод, который довольно популярный среди людей.

Как правило, люди считают, что для борьбы с ленью человеку необходима эмоциональная встряска. Однако, это совсем не так.

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Дмитрий Карпачев объяснил, что эмоциональная встряска может дать обратный эфект и наоборот забрать у человека желание что-либо делать.

Вместо этого, по словам психолога, куда лучше оживить в человеке мотивацию, чтобы при мысли о новом достижении у него возникало эмоциональное возбуждение.

"Для этого может быть удачным вариантом интересный проект, то, что вас вовлечет, какое-то новое хобби. Что-то, что вас не встряхнет, а возбудит. Мне такая формулировка нравится больше", - объяснил психолог.

Смотрите видео о том, как бороться с ленью:

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