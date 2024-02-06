Как побороть в себе лень: Карпачев назвал работающий психологический трюк

Лень - противное состояние, которое рано или поздно, но настигает многих. Бороться с отсутствием желания что-либо делать довольно трудно, но возможно. Мы расскажем, как бороться с ленью и апатией.
Как побороть в себе лень - работающий и действенный лайфхак
Известный в Украине психолог Дмитриий Карпачев, который специализируется на психологии человека довольно часто отвечает на вопросы своих зрителей. Отвечая на вопрос о том, как не лениться, Карпачев исключил метод, который довольно популярный среди людей.
Как правило, люди считают, что для борьбы с ленью человеку необходима эмоциональная встряска. Однако, это совсем не так.
Дмитрий Карпачев объяснил, что эмоциональная встряска может дать обратный эфект и наоборот забрать у человека желание что-либо делать.
Вместо этого, по словам психолога, куда лучше оживить в человеке мотивацию, чтобы при мысли о новом достижении у него возникало эмоциональное возбуждение.
"Для этого может быть удачным вариантом интересный проект, то, что вас вовлечет, какое-то новое хобби. Что-то, что вас не встряхнет, а возбудит. Мне такая формулировка нравится больше", - объяснил психолог.
Смотрите видео о том, как бороться с ленью:
Также вам может быть интересно:
- Просто и быстро: Клопотенко показал, как вкусно приготовить спаржу на сковороде
- Можно ли есть суши во время беременности: об этом должны знать будущие мамочки
- Вот почему коробки для пиццы квадратные, а не круглые: неожиданный ответ