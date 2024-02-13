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Как почистить сливной фильтр в стиральной машине: там точно есть мусор

Сергей Кущ
13 февраля 2024, 01:31
Делать это нужно регулярно, поскольку стиралка может выйти из строя в любой момент.
Как почистить сливной фильтр в стиральной машине
Как почистить сливной фильтр в стиральной машине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Представьте себе идеальное утро: стиральная машина работает бесшумно, но внезапно что-то идет не так. Возможно, пришло время почистить сливной фильтр вашей стиральной машины.

Мы поделимся простыми шагами, которые помогут вам вернуть эффективность вашему бесценному помощнику.

Почему важно чистить сливной фильтр?

Чем активнее вы пользуетесь стиральной машиной, тем выше риск засорения фильтра под воздействием моющих средств, волос и инородных тел. Не допустите, чтобы эта проблема сказалась на работоспособности вашей машины. Следите за простыми шагами по чистке сливного фильтра.

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Как почистить сливной фильтр стиральной машины?

  1. Прежде чем начать, убедитесь, что ваша стиральная машина отключена от сети и воды.
  2. Обычно он находится внизу машины, под барабаном. Откройте крышку сливного фильтра, подставив под него конт
    ейнер.
  3. Открутите крышку фильтра и аккуратно извлеките его. Промойте фильтр теплой водой и почистите его от загрязнений.
  4. Если крышка фильтра сложно откручивается из-за накипи, удалите ее тряпкой, затем промойте фильтр горячей водой.

  5. Помимо промывки фильтра, погрузите его в раствор мыльной воды с белым уксусом на 30 минут для дополнительной очистки.
  6. Используйте зубную щетку или тряпку, чтобы очистить стенки корпуса фильтра.
  7. Установите фильтр на место, подключите машину к электросети и водоснабжению.

Следуя этим простым шагам, вы поддержите долгую и эффективную работу вашей стиральной машины, избегая неприятных сюрпризов. Помните, что регулярная чистка – залог долговечности вашего драгоценного помощника в бытовых делах.

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