Как правильно - "надобраніч", "на добраніч" или "на-добраніч": какой ошибки стоит избегать

Вы узнаете:
- Как правильно писать - "надобраніч", "на добраніч" или "на-добраніч"
- Какой ошибки стоит избегать
Когда хотим пожелать своим родным спокойной ночи, то часто можем употреблять конструкцию "на добраніч". Но не все знают, как правильно ее писать.
Все точки над "і" в этом вопросе расставила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"На добраніч" - говорим мы близким людям, когда ложимся спать. Или пишем, когда близкие люди рядом. Кстати, обратите внимание - не "блИзькі" люди, а "близькІ". Что касается "на добраніч", здесь уже кто как пишет: вместе, отдельно, через дефис. Но как правильно? Запомните, "на добраніч" пишем отдельно. Но если вы вдруг забыли или запутались, всегда можно написать просто "добраніч", - объяснила Багний.
Смотрите видео о том, как правильно - "надобраніч", "на добраніч" или "на-добраніч":
@sametak1064 Надобраніч, на добраніч, на-добраніч - как правильно? #правильноукраїнською#мова#нмт#українськийтікток#українськамова#якправильно♬ original sound - Правильно українською
Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.
Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительная" - стоит употреблять украинское слово.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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