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Как правильно - "надобраніч", "на добраніч" или "на-добраніч": какой ошибки стоит избегать

Алёна Воронина
5 февраля 2025, 05:35
206
Не все правильно употребляют эту конструкцию при написании - многие допускают распространенную ошибку.
Украинский язык, Ольга Багний
Как правильно - "надобраніч", "на добраніч" или "на-добраніч"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как правильно писать - "надобраніч", "на добраніч" или "на-добраніч"
  • Какой ошибки стоит избегать

Когда хотим пожелать своим родным спокойной ночи, то часто можем употреблять конструкцию "на добраніч". Но не все знают, как правильно ее писать.

Все точки над "і" в этом вопросе расставила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"На добраніч" - говорим мы близким людям, когда ложимся спать. Или пишем, когда близкие люди рядом. Кстати, обратите внимание - не "блИзькі" люди, а "близькІ". Что касается "на добраніч", здесь уже кто как пишет: вместе, отдельно, через дефис. Но как правильно? Запомните, "на добраніч" пишем отдельно. Но если вы вдруг забыли или запутались, всегда можно написать просто "добраніч", - объяснила Багний.

Смотрите видео о том, как правильно - "надобраніч", "на добраніч" или "на-добраніч":

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительная" - стоит употреблять украинское слово.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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