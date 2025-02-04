Почему нельзя говорить "падати вниз": какой ошибки нужно избегать "как огня"

Довольно часто можно встретиться с ошибками при использовании такого словосочетания.

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Почему нельзя говорить "падати вниз"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "падати вниз"

Почему неправильно говорить "підійматися вверх"

Нередко в разговорах с родными и друзьями мы можем услышать фразы "коли я підіймалася вгору по сходах", или "коли я спускався вниз у метро". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить не стоит.

О том, какой ошибки нужно избегать, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Падает тот, кто бежит, тот, кто ползет, упасть не может. Потому что куда же ему "падати", как не "вгору". Упасть можно только "вниз". Поэтому когда мы говорим о "падати", нет смысла уточнять, куда "падати" - конечно, "вниз", это логично", - объяснила она.

Также Багний отметила, что так же нет причины говорить "злітати вгору", потому что "злітати" только "вгору" и можно.

"И так же не говорим "спускатися донизу", потому что спускаться только "донизу" и можно. И не говорим "підійматися вгору", потому что подниматься - это и так означает "просуватися вгору". Вот так правильно по-украински", - отметила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "падати донизу":

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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