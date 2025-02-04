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Почему нельзя говорить "падати вниз": какой ошибки нужно избегать "как огня"

Алёна Воронина
4 февраля 2025, 04:35
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Довольно часто можно встретиться с ошибками при использовании такого словосочетания.
Украинский язык, Ольга Багний
Почему нельзя говорить "падати вниз"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Почему нельзя говорить "падати вниз"
  • Почему неправильно говорить "підійматися вверх"

Нередко в разговорах с родными и друзьями мы можем услышать фразы "коли я підіймалася вгору по сходах", или "коли я спускався вниз у метро". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить не стоит.

О том, какой ошибки нужно избегать, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Падает тот, кто бежит, тот, кто ползет, упасть не может. Потому что куда же ему "падати", как не "вгору". Упасть можно только "вниз". Поэтому когда мы говорим о "падати", нет смысла уточнять, куда "падати" - конечно, "вниз", это логично", - объяснила она.

Также Багний отметила, что так же нет причины говорить "злітати вгору", потому что "злітати" только "вгору" и можно.

"И так же не говорим "спускатися донизу", потому что спускаться только "донизу" и можно. И не говорим "підійматися вгору", потому что подниматься - это и так означает "просуватися вгору". Вот так правильно по-украински", - отметила она.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "падати донизу":

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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