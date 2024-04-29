Как правильно провести Чистый четверг 2024: что можно и категорически нельзя делать

Чистый четверг назван так не из-за уборки, а из-за символического очищения через исповедь и причастие.

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Чистый четверг 2024 года - значение и традиции / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Чистый четверг - это особый день в христианской традиции, который приходится на четверг Страстной недели, за три дня до Пасхи. Этот день знаменует собой последние приготовления к главному христианскому празднику, время для духовного и физического очищения.

Если вы интересуетесь приготовлениями перед Пасхой, для вас полезно будет прочитать материал Главреда: Даже "Кагор": что категорически нельзя святить на Пасху - ответ священника.

Что означает праздник Чистый четверг

Чистый четверг или Великий четверг, является четвертым днем Страстной недели, предшествующей Пасхе. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю, когда Христос установил таинство святого причастия, также известное как Евхаристия.

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Во время этой вечери Иисус разделил с апостолами хлеб и вино, сказав: "Сие есть Тело Мое, и сие есть Кровь Моя". После этого он омыл ноги каждому из апостолов, демонстрируя смирение и братскую любовь. Этот поступок Иисуса стал символом служения и покорности, а также символом духовного очищения.

Тогда Иисус уже знал свое будущее и сказал апостолам, что один из них предаст его. Позже, когда все пошли в Гефсиманский сад для молитвы, Иуда Искариот предал Иисуса за 30 сребреников, указав на него римским солдатам.

Для верующих Чистый четверг является днем духовного и физического очищения. Омыв ноги апостолам, Иисус продемонстрировал принцип смирения и служения, который должен подражать каждый христианин. Этот день напоминает верующим о важности очищения от грехов и подготовки души к празднованию Пасхи.

Когда Чистый четверг в 2024 году? В 2024 году Страстная неделя перед Пасхой начнется 29 апреля и завершится 4 мая. Великий четверг, который является одним из дней этого важного периода, выпадает на 2 мая.

Что нужно делать в Чистый четверг

Чистый четверг часто ассоциируется с генеральной уборкой, однако это миф, подчеркивают в Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Великий или Чистый четверг для верующих христиан - это не о генеральной уборке собственных помещений, мытье окон, посуды или стирки. Это день очищения собственной души", - пояснили в ПЦУ.

ПЦУ призывает верующих сосредоточиться не на физической уборке, а на духовном очищении. Вместо генеральной уборки стоит посетить церковные службы, принять участие в Святом Причастии и исповедоваться. Церковь также рекомендует выслушать чтение двенадцати отрывков из Евангелия, рассказывающих о страданиях Иисуса Христа и Его распятии.

Хотя уборка может быть полезной для психологического состояния, в ПЦУ отмечают, что это не должно отвлекать от главного - очищения души и соединения с Богом. Поэтому стоит спланировать свое время в Чистый четверг так, чтобы уделить внимание не только физической чистоте, но и духовному восстановлению.

Что надо делать в Чистый четверг по народным обычаям

В Чистый четверг принято посещать церковь для исповеди и причастия. Во время службы верующие зажигают свечи и стараются принести их домой, не погасив. Согласно древним приметам, такая свеча защищает дом от пожаров, а семью - от болезней.

Этот день также посвящен подготовке к Пасхе, в частности, выпеканию куличей и окрашиванию яиц. Традиционно в Чистый четверг делают уборку в доме и очищают тело. Согласно древним обычаям, нужно искупаться до восхода солнца, чтобы символически смыть с себя грехи и негативную энергию, накопленную за год.

Кроме этого, в Великий четверг готовят так называемую четверговую соль или черную соль. Для этого в ночь со среды на четверг обычную соль прокаливают в печи, пока она не станет черной, а затем освящают ее в церкви. Четверговую соль используют для разных целей: добавляют в пищу, используют как лечебное средство или носят как талисман в ладанках.

Что нельзя делать в Чистый четверг

По христианским традициям, в Чистый четверг нельзя:

ссориться, злиться и обижаться;

нарушать пост, веселиться;

праздновать свадьбы, дни рождения;

заниматься тяжелым физическим трудом (хотя обычные хозяйственные дела разрешены).

Считается, что в Великий четверг нужно закончить все хозяйственные дела, поскольку в пятницу и субботу запрещено заниматься физическим трудом, потому что "пыль может попасть в глаза Иисусу".

Также в Чистый четверг нельзя отдавать вещи из дома, поскольку это может привести к потере покоя и достатка.

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