Как распознать свежесть шашлыка - лайфхак от шефа

Шашлыки в ресторане / 1zoom.ru

Вместе с ослаблением карантина, люди потянулись в парки и лес готовить шашлыки. Многие предпочитают также приготовленный шашлык - в ресторане.

Ведь, можно не тратить времени на маринование мяса, а купить уже готовый шашлык. Но как убедиться, что он качественный? Журналистка проекта Тайный агент, который снимает Новый канал, Елена Зборовская вместе с шеф-поваром Валентином Михайловым проверили на свежесть и вкус маринованный шашлык из супермаркета. Эксперт дал свои советы украинцам.

"Куски были неаккуратно порезанными. Сложилось впечатление, что его изрубили абы-как. А еще мясо имело очень резкий запах специй", – рассказывает агент Елена.Читайте такжеПростой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой

По словам шеф-повара, для приготовления шашлыка достаточно соли и перца. Валентин рекомендует мариновать мясо самим и делится с вами собственными секретами приготовления шашлыка.

Как определись свежесть шашлыка / Новый канал

"Лучше всего использовать свиной ошеек. Эта часть очень мягкая и имеет прожилки. Поэтому она быстрее обжарится. Куски должны быть небольшими, аккуратно и равномерно порезанными. Мариновать шашлык достаточно два часа", - уверяет повар

Если же вы решили отведать это блюдо в ресторане, то перед употреблением убедитесь, что шашлык свежий. Как распознать? Держите лайфхак от шеф-повара.

Как распознать свежесть шашлыка в ресторане

Выбирайте блюдо без маринада. Обязательно попросите, чтобы вам показали мясо перед приготовлением. Чтобы вы убедились, что оно без лишних соусов и майонеза.

Кусок должен хорошо разрезаться ножом.

Запах должен быть приятный, а не кислый.

Нажмите на разрезанный кусок вилкой, если сок потек и впитался обратно – это свежий шашлык.

На шоу Тайный агент, который снимает Новый канал с 1 июня по будням в 19:00 можно не только насладиться расследованием, но и увидеть много новых лайфхаків.