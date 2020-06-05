УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как распознать свежесть шашлыка - лайфхак от шефа

5 июня 2020, 15:27

В новом шоу расследования на Новом канале журналисты проверили самые актуальные блюда лета и осени.

Шашлыки в ресторане
Шашлыки в ресторане / 1zoom.ru

Вместе с ослаблением карантина, люди потянулись в парки и лес готовить шашлыки. Многие предпочитают также приготовленный шашлык - в ресторане.

Ведь, можно не тратить времени на маринование мяса, а купить уже готовый шашлык. Но как убедиться, что он качественный? Журналистка проекта Тайный агент, который снимает Новый канал, Елена Зборовская вместе с шеф-поваром Валентином Михайловым проверили на свежесть и вкус маринованный шашлык из супермаркета. Эксперт дал свои советы украинцам.

"Куски были неаккуратно порезанными. Сложилось впечатление, что его изрубили абы-как. А еще мясо имело очень резкий запах специй", – рассказывает агент Елена.Читайте такжеПростой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой

По словам шеф-повара, для приготовления шашлыка достаточно соли и перца. Валентин рекомендует мариновать мясо самим и делится с вами собственными секретами приготовления шашлыка.

Шашлики
Как определись свежесть шашлыка / Новый канал

"Лучше всего использовать свиной ошеек. Эта часть очень мягкая и имеет прожилки. Поэтому она быстрее обжарится. Куски должны быть небольшими, аккуратно и равномерно порезанными. Мариновать шашлык достаточно два часа", - уверяет повар

Если же вы решили отведать это блюдо в ресторане, то перед употреблением убедитесь, что шашлык свежий. Как распознать? Держите лайфхак от шеф-повара.

Как распознать свежесть шашлыка в ресторане

  • Выбирайте блюдо без маринада. Обязательно попросите, чтобы вам показали мясо перед приготовлением. Чтобы вы убедились, что оно без лишних соусов и майонеза.
  • Кусок должен хорошо разрезаться ножом.
  • Запах должен быть приятный, а не кислый.
  • Нажмите на разрезанный кусок вилкой, если сок потек и впитался обратно – это свежий шашлык.

На шоу Тайный агент, который снимает Новый канал с 1 июня по будням в 19:00 можно не только насладиться расследованием, но и увидеть много новых лайфхаків.

Новый канал новости шоу бизнеса советы от звезд
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:28
Такого не было: в Слуге народа нашли неожиданного претендента на кресло Кличко
15:54
Попросил пассажиров надеть маски: в Киеве жестоко избили водителя трамвая Видео
15:52
Константин Хабенский стал жертвой мошенников
15:27
Как распознать свежесть шашлыка - лайфхак от шефа
15:27
Центр Киева сковали заторы из-за перекрытого митингующими Крещатика Видео
15:16
Инфекционист посоветовал готовиться к новому карантину
15:12
У Михаила Кокшенова мог быть коронавирус - СМИ
14:51
Более половины украинцев уверены в победе над Россией – опрос
14:34
Довод выйдет 17 июля с 90% вероятности
14:19
Украине грозят миллионы зараженных - инфекционист
14:08
Зеленский подписал указ о назначении нового главы Службы внешней разведки
13:44
Умер Михаил Кокшенов - причина смерти, биография и фильмография актера
13:25
Кличко рассказал, как в Киеве будут закрывать двери в метро в часы пик Видео
12:55
Вышел свежий президентский рейтинг: насколько Зеленский обогнал конкурентов Видео
12:44
Киев откладывает смягчение карантина: Кличко грозит закрыть общественный транспорт Видео
12:39
Появились подробности съемок сериала Fake! на Новом канале
12:21
В МОЗ заговорили о новом карантине и предупредили о второй волне COVID-19 Видео
12:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 5 июня
12:15
Скачок заболеваемости Covid-19 в Украине: инфекционист назвал три фактора Видео
12:07
Курс доллара поползет вниз: аналитик дал прогноз на неделю
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять