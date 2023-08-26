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Как узнать, что за мной следят через телефон: способы, которые нельзя забывать

Андрей Ганчук
26 августа 2023, 05:30
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Если вы не знаете, как отключить любую слежку на телефоне, введите универсальную комбинацию *#002#, которая должна убрать непонятную переадресацию.
Прослушка телефона
Как отключить слежку на своем телефоне вы поймете, когда изучите нужные комбинации / Скриншот YouTube

Сегодня телефон есть практически у каждого, а без связи невозможно вести ни рабочие, ни личные дела. У всех время от времени появляются опасения по поводу того, а не слушает ли кто-то телефонные звонки. После этого люди интересуются, как избавиться от прослушки телефона. Мы поможем разобраться в проблеме.

Какую комбинацию нужно набрать, чтобы узнать прослушивается телефон, или нет

Короткие смс-команды могут прояснить, защищены ли ваши данные и не следит ли кто-то за вами.

Комбинация *#21#

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Этот код поможет вам выяснить, не подключена ли переадресация смс, звонков или других ваших данных. Если такая переадресация есть, на экране появятся конкретные данные, особенно номер, куда уходит вся информация. Переадресацию могут установить родители, которые для безопасности следят за своими детьми, ревнивые супруги или даже мошенники.

Код *#62#

Комбинация покажет, куда идет перенаправление всех телефонных вызовов, смс и данных, если к вам не смогли дозвониться. По умолчанию устанавливается переадресация голосовых вызовов на телефон вашего мобильного оператора. Это так называемая голосовая почта.

Комбинация *#002#

Вот универсальный код, который отключает любую переадресацию с вашего телефона.

Код *#06#

Когда вы наберете этот код, узнаете IMEI (International Mobile Equipment Identifier) – международный идентификатор мобильного кода. Зная этот номер своего устройства, вы сможете найти аппарат, если его украли. Телефон можно будет вычислить даже с другой сим-картой.

Как понять, что твой телефон прослушивают

Если прослушку ведут спецслужбы, вы об этом вряд ли узнаете. Но есть и простые способы, которые могут указывать на прослушку со стороны.

Быстро садится батарея

Бывает, что исправная батарея очень быстро стала разряжаться. Это может указывать на установку приложения, которое работает на фоне и потенциально отслеживает ваши действия.

Помехи во время звонков

Различные щелчки, гудки или эхо могут свидетельствовать о перехвате или записи разговоры со стороны.

Резкое увеличение потребления данных

Если передача данных в Сети резко выросло, речь может идти о том, что какое-то скрытое приложение отправляет ваши данные на неизвестный сервер.

Странные сообщения

Текстовые сообщения с непонятными символами также могут указывать на прослушку.

Телефон "живет своей жизнью"

Если вдруг телефон стал сам включаться, выключаться и перезагружаться без видимой причины, возможно, на него было установлено вредоносное программное обеспечение.

Телефон начал тормозить

Телефон, который на прослушке, медленнее работает, ведь скрытые процессы или приложения потребляют много ресурсов и мешают его нормальному функционированию.

Теплый телефон без использования

Телефон на прослушке может быть теплым на ощупь без зарядки и использования, если на нем запущены скрытые приложения.

Можно ли защитить телефон от прослушки

Вряд ли можно полностью защитить телефон от прослушки, однако есть возможность провести профилактику, чтобы ваши данные не попали посторонним.

Используйте закрытые месседжеры

Речь идет о, к примеру, Telegram, Chare, Wickr или Signal. Доступ к ним при разговорах закрыт для всех.

Соблюдайте информационную гигиену

Решите, какую информацию нужно обсуждать по телефону, а какую – нет. Номер телефона оставляйте закрытым для посторонних. Желательно не публиковать фотографии детей.

Не устанавливайте посторонние приложения

Множество приложений собирают данные для статистики компаний или рекламы. На 100% от этого не защититься, однако постарайтесь на устанавливать "левые" приложения, не переходите по неизвестным ссылкам и не заряжайте свой телефон "бесплатными" зарядками.

Не попадайтесь на уловки мошенников

Отследить местонахождение человека, если речь не идет о работе спецслужб, может только оператор мобильной связи. Только при согласии абонента. Сайты, которые предлагают такие услуги, это мошенники.

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