Как заблокировать Wi-Fi от соседей: простые способы, о которых многие забывают

Есть люди, которым очень интересно знать, как воровать вай фай у соседей, и они могут "захватить" ваше интернет-соединение. Однако, есть способы этого избежать.

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Как узнать, кто забирает трафик, достаточно просто – проверьте, кто подключился к вашему Wi-Fi-роутеру / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Сегодня Wi-Fi-роутер есть практически в каждом доме и офисе. Люди постоянно пользуются Интернетом для различных дел. Но бывает, что скорость передачи данных резко снижается, и тогда мы начинаем что-то подозревать. И тогда возникает вопрос: как можно узнать, кто пользуется моим Wi-Fi? А использовать Сеть может кто угодно. Мы расскажем, как это предотвратить.

Как заблокировать вай фай от соседей

Шифрование WPA2

Шифрование проверяет подлинность и гарантирует, что доступ к вашей сети получит только тот, кто знает пароль к роутеру. Это самый простой и рабочий способ защитить свое соединение.

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Если вдруг маршрутизатор не поддерживает WPA2, лучше его поменять. Протокол WEP устарел и не гарантирует безопасность.

Фильтрация MAC-адресов

У каждого из устройств, которые подключаются к вай-фай роутеру, есть свой уникальный МАС-адрес.

Не хотите, чтобы кто-то незнакомый подключался к вашему Интернету – зайдите в настройки и включите фильтрацию MAC-адресов. Вы выключите все адреса, которые не относятся к вашим устройствам, и никто не сможет подключиться.

Поменяйте SSID

Когда вы только приобрели роутер, он может быть виден во включенном виде со своим заводским названием.

Заводские пароли и IP-адреса таких устройств легко находятся в Сети и каждый может подобрать пароль. Поэтому SSID нужно менять сразу после покупки.