Как всегда выигрывать камень, ножницы, бумага - секрет успеха

Чтобы выигрывать в "камень, ножницы, бумага", нужно не только полагаться на удачу.

https://glavred.info/life/kak-vsegda-vyigryvat-kamen-nozhnicy-bumaga-sekret-uspeha-10629986.html Ссылка скопирована

Как всегда выигрывать камень, ножницы, бумага / Фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что лучше показывать в камень ножницы бумага

Что чаще всего выигрывает в камень ножницы бумага

Игра "камень, ножницы, бумага" знакома каждому. Это культовое развлечение, где у игроков формально равные шансы на победу — 33% на каждый из вариантов.

Но, как утверждает дизайнер игр Ник Метцлер из Нью-Йорка, всё гораздо сложнее и зависит от психологии. В своём TikTok он раскрыл несколько стратегий, которые помогут вам увеличить шансы на победу.

видео дня

Что чаще всего выигрывает в камень ножницы бумага?

Метцлер объясняет, что выбор игроков часто предсказуем. Вот ключевые моменты:

Первая ассоциация играет роль. Когда человек произносит фразу "камень, ножницы, бумага", он с большей вероятностью выберет камень или ножницы, так как эти слова идут первыми или последними.

Люди редко начинают с бумаги. Большинство игроков предпочитают камень или ножницы, так как считают бумагу слабым вариантом.

Лучшая стратегия: начните с камня

Согласно Метцлеру, начинать игру с камня — разумное решение. Вот почему:

Вероятность ничьей или победы выше. Камень выигрывает у ножниц, которые выбирают примерно в половине случаев. В худшем случае вы сыграете вничью, если соперник также выберет камень.

Бумага — рискованный выбор. Если вы начнёте с бумаги, есть высокий шанс проиграть, поскольку камень или ножницы у противника встречаются чаще.

Что делать после первого раунда

Метцлер также делится стратегией на дальнейшие ходы:

Выиграли? Меняйте вариант. Если вы победили, выберите другой символ в следующем раунде, чтобы стать менее предсказуемым.

Ничья? Оставайтесь. Если первый ход привёл к ничьей, повторите его.

Проиграли? Подумайте о контрходе. Если ваш оппонент начал с бумаги, уступите победу — этот выбор встречается так редко, что повторить его маловероятно.

Смотрите видео о том, как всегда выигрывать камень, ножницы, бумага:

@nickmetzler1 win rock paper scissors with this tip that works 40% of the time, all the time ♬ original sound - Nick Metzler

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред