Как всегда выигрывать камень, ножницы, бумага - секрет успеха

Вы узнаете:
- Что лучше показывать в камень ножницы бумага
- Что чаще всего выигрывает в камень ножницы бумага
Игра "камень, ножницы, бумага" знакома каждому. Это культовое развлечение, где у игроков формально равные шансы на победу — 33% на каждый из вариантов.
Но, как утверждает дизайнер игр Ник Метцлер из Нью-Йорка, всё гораздо сложнее и зависит от психологии. В своём TikTok он раскрыл несколько стратегий, которые помогут вам увеличить шансы на победу.
Что чаще всего выигрывает в камень ножницы бумага?
Метцлер объясняет, что выбор игроков часто предсказуем. Вот ключевые моменты:
Первая ассоциация играет роль. Когда человек произносит фразу "камень, ножницы, бумага", он с большей вероятностью выберет камень или ножницы, так как эти слова идут первыми или последними.
Люди редко начинают с бумаги. Большинство игроков предпочитают камень или ножницы, так как считают бумагу слабым вариантом.
Лучшая стратегия: начните с камня
Согласно Метцлеру, начинать игру с камня — разумное решение. Вот почему:
Вероятность ничьей или победы выше. Камень выигрывает у ножниц, которые выбирают примерно в половине случаев. В худшем случае вы сыграете вничью, если соперник также выберет камень.
Бумага — рискованный выбор. Если вы начнёте с бумаги, есть высокий шанс проиграть, поскольку камень или ножницы у противника встречаются чаще.
Что делать после первого раунда
Метцлер также делится стратегией на дальнейшие ходы:
Выиграли? Меняйте вариант. Если вы победили, выберите другой символ в следующем раунде, чтобы стать менее предсказуемым.
Ничья? Оставайтесь. Если первый ход привёл к ничьей, повторите его.
Проиграли? Подумайте о контрходе. Если ваш оппонент начал с бумаги, уступите победу — этот выбор встречается так редко, что повторить его маловероятно.
Смотрите видео о том, как всегда выигрывать камень, ножницы, бумага:
@nickmetzler1
win rock paper scissors with this tip that works 40% of the time, all the time♬ original sound - Nick Metzler
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