Как выбрать коврик для йоги - какие материал и длина коврика подойдут новичку

Коротко:
- Как выбрать коврик для йоги
- Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе коврика
- Коврик для йоги и коврик для фитнеса: в чем разница
- Какой материал коврика выбрать
- Как выбрать длину коврика для йоги
Йога - это практика, которая помогает улучшить физическое и ментальное состояние, развить гибкость, силу и равновесие. Однако для того, чтобы занятия были максимально комфортными и безопасными, важно правильно выбрать коврик для йоги. Главред рассказывает об основных критериях, которые помогут сделать осознанный выбор.
Автор YouTube-канала Йога chilelavida Елена Малова также рассказала о правильном выборе коврика для йоги.
Как выбрать коврик для йоги
Специальный коврик является обязательным атрибутом для тех, кто занимается йогой. При этом нет разницы, делаете вы это дома или в фитнес-клубе. На современном рынке существует большое количество ковриков для йоги. Поэтому неискушенный покупатель часто теряется в подобном разнообразии. Что необходимо знать перед покупкой, чтобы сделать лучший выбор?
Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе коврика:
- Поверхность не скользит - в противном случае, ноги и руки будут постоянно разъезжаться, что может стать причиной травм. Достаточно "липкими" считаются каучуковые коврики, но такая поверхность является менее долговечной;
- Симметричность - прямоугольная форма считается идеальной, если коврик является несимметричным, некоторые асаны будет сложно выполнять (новичкам стоит присмотреться к коврикам с разметкой);
- Экологичность и гигиеничность - материал, который используется во время производства, влияет не только на комфорт во время выполнения тренировок, но также на ваше здоровье и самочувствие, от аксессуара не должен исходить неприятный запах, который может вызывать аллергию.
Смотрите видео о правильном выборе коврика для йоги.
Коврик для йоги и коврик для фитнеса: в чем разница
Спортсмены, которые занимаются фитнесом и йогой, часто задаются вопросом: можно ли один коврик использовать при всех тренировках? На первый взгляд разница только в стоимости, но технические характеристики аксессуаров сильно отличаются. Некоторые производители предлагают общие модели, которые подходят для фитнеса и йоги, но их цена достаточно высокая.
Основные отличия состоят в следующем:
- Сцепление с поверхностью - аксессуары для фитнеса являются менее цепкими, а вот для йоги важна "липкость", иначе вы можете сильно травмироваться;
- Размер - йогомат необходимо подбирать под индивидуальные размеры, а вот гимнастический коврик может быть любым на ваш выбор;
- Толщина товара - для фитнеса полотна делают толще, так как здесь важно смягчить твердую поверхность пола при выполнении некоторых упражнений (для фитнеса - до 10 мм, для йоги - не больше 6 мм);
- Износоустойчивость мата для гимнастики намного выше, так как спортсмены чаще занимаются в кроссовках.
Если вы хотите купить коврик для йоги, необходимо обратить внимание на качество материалов.
Коврик для йоги: какой материал выбрать
На сегодняшний день разные бренды используют во время производства этих аксессуаров такие материалы:
- EVA (ЭВА) - простые и недорогие модели, которые отличаются легкостью, компактностью, гипоаллергенностью, дешевизною, но их поверхность скользкая и быстро изнашивается;
- PVC (ПВХ) - популярный материал, прочный и износоустойчивый, но антискользящие свойства зависят от производителя;
- TPE (ТПЭ) - не скользит, хорошо сохраняет свою форму, упругий и мягкий, поэтому его рекомендуется заказать профессионалам, могут становится скользкими при контакте с влагой;
- Каучук (резина) - наиболее качественные модели из натурального каучука, отличаются хорошим сцеплением, отсутствуют неприятные запахи, но стоимость может быть высокой;
- ПУ (Полиуретан) - гигиеничный, прочный, хорошее сцепление с поверхностью, высокая цена;
- PER - современный материал, типа ПВХ, но отличающийся большей экологичностью, упругая структура;
- Микрофибра - цветные коврики с разными рисунками, но отличаются слишком маленьким сцеплением;
- Джут - натуральные, износоустойчивые, прочные, эффектный внешний вид;
- Хлопок - самые простые, первые варианты для занять йогой, отличаются жесткостью.
Как выбрать длину коврика для йоги
Коврик для йоги должен соответствовать вашему росту. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо добавить до 10 см к своему росту. Наиболее популярными вариантами считаются размеры: 173 см и 183-185 см. Конечно, высокие люди могут подобрать для себя модель еще длиннее (до 220 см). Стандартная ширина - 60 см. Ее вполне хватает, чтобы комфортно проводить любые тренировки. Но ограничений здесь не существует. Вы можете подобрать коврик с шириной до 80 см.
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