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Как выбрать коврик для йоги - какие материал и длина коврика подойдут новичку

Виталий Кирсанов
22 декабря 2024, 12:05
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Занятия йогой требуют не только мастерства, но и качественного оборудования. Один из атрибутов любого йога - это коврик. Правильно выбранный коврик не только повышает комфорт практики, но и помогает достигать лучших результатов.
йога, коврик
Как выбрать коврик для йоги / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Йога chilelavida Елена Малова"

Коротко:

  • Как выбрать коврик для йоги
  • Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе коврика
  • Коврик для йоги и коврик для фитнеса: в чем разница
  • Какой материал коврика выбрать
  • Как выбрать длину коврика для йоги

Йога - это практика, которая помогает улучшить физическое и ментальное состояние, развить гибкость, силу и равновесие. Однако для того, чтобы занятия были максимально комфортными и безопасными, важно правильно выбрать коврик для йоги. Главред рассказывает об основных критериях, которые помогут сделать осознанный выбор.

Автор YouTube-канала Йога chilelavida Елена Малова также рассказала о правильном выборе коврика для йоги.

Как выбрать коврик для йоги

Специальный коврик является обязательным атрибутом для тех, кто занимается йогой. При этом нет разницы, делаете вы это дома или в фитнес-клубе. На современном рынке существует большое количество ковриков для йоги. Поэтому неискушенный покупатель часто теряется в подобном разнообразии. Что необходимо знать перед покупкой, чтобы сделать лучший выбор?

Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе коврика:

  • Поверхность не скользит - в противном случае, ноги и руки будут постоянно разъезжаться, что может стать причиной травм. Достаточно "липкими" считаются каучуковые коврики, но такая поверхность является менее долговечной;
  • Симметричность - прямоугольная форма считается идеальной, если коврик является несимметричным, некоторые асаны будет сложно выполнять (новичкам стоит присмотреться к коврикам с разметкой);
  • Экологичность и гигиеничность - материал, который используется во время производства, влияет не только на комфорт во время выполнения тренировок, но также на ваше здоровье и самочувствие, от аксессуара не должен исходить неприятный запах, который может вызывать аллергию.

Смотрите видео о правильном выборе коврика для йоги.

Коврик для йоги и коврик для фитнеса: в чем разница

Спортсмены, которые занимаются фитнесом и йогой, часто задаются вопросом: можно ли один коврик использовать при всех тренировках? На первый взгляд разница только в стоимости, но технические характеристики аксессуаров сильно отличаются. Некоторые производители предлагают общие модели, которые подходят для фитнеса и йоги, но их цена достаточно высокая.

Основные отличия состоят в следующем:

  • Сцепление с поверхностью - аксессуары для фитнеса являются менее цепкими, а вот для йоги важна "липкость", иначе вы можете сильно травмироваться;
  • Размер - йогомат необходимо подбирать под индивидуальные размеры, а вот гимнастический коврик может быть любым на ваш выбор;
  • Толщина товара - для фитнеса полотна делают толще, так как здесь важно смягчить твердую поверхность пола при выполнении некоторых упражнений (для фитнеса - до 10 мм, для йоги - не больше 6 мм);
  • Износоустойчивость мата для гимнастики намного выше, так как спортсмены чаще занимаются в кроссовках.

Если вы хотите купить коврик для йоги, необходимо обратить внимание на качество материалов.

Коврик для йоги: какой материал выбрать

На сегодняшний день разные бренды используют во время производства этих аксессуаров такие материалы:

  • EVA (ЭВА) - простые и недорогие модели, которые отличаются легкостью, компактностью, гипоаллергенностью, дешевизною, но их поверхность скользкая и быстро изнашивается;
  • PVC (ПВХ) - популярный материал, прочный и износоустойчивый, но антискользящие свойства зависят от производителя;
  • TPE (ТПЭ) - не скользит, хорошо сохраняет свою форму, упругий и мягкий, поэтому его рекомендуется заказать профессионалам, могут становится скользкими при контакте с влагой;
  • Каучук (резина) - наиболее качественные модели из натурального каучука, отличаются хорошим сцеплением, отсутствуют неприятные запахи, но стоимость может быть высокой;
  • ПУ (Полиуретан) - гигиеничный, прочный, хорошее сцепление с поверхностью, высокая цена;
  • PER - современный материал, типа ПВХ, но отличающийся большей экологичностью, упругая структура;
  • Микрофибра - цветные коврики с разными рисунками, но отличаются слишком маленьким сцеплением;
  • Джут - натуральные, износоустойчивые, прочные, эффектный внешний вид;
  • Хлопок - самые простые, первые варианты для занять йогой, отличаются жесткостью.

Как выбрать длину коврика для йоги

Коврик для йоги должен соответствовать вашему росту. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо добавить до 10 см к своему росту. Наиболее популярными вариантами считаются размеры: 173 см и 183-185 см. Конечно, высокие люди могут подобрать для себя модель еще длиннее (до 220 см). Стандартная ширина - 60 см. Ее вполне хватает, чтобы комфортно проводить любые тренировки. Но ограничений здесь не существует. Вы можете подобрать коврик с шириной до 80 см.

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