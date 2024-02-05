Как выявить скрытый алкоголизм: врач указал на главные признаки

Главред раскажет, как распознать алкоголика по первым и практически незаметным признакам.

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Как выявить скрытый алкоголизм / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Алкоголизм - дело страшное и выходить из него достаточно трудно. Однако иногда алкоголизм начинается так постепенно и скрыто, что человек не осознает, как "ввязывается" в проблемы. Мы расскажем, как выявить скрытый алкоголизм и что на него указывает.

Как понять, что у человека начинается алкоголизм

Известный в Украине врач Юрий Габорец рассказал, как на ранних стадиях распознать первые признаки алкоголизма.

По словам врача, первым признаком является то, что пьющий не признает факта большого употребления алкоголя. Также он не относится к своим действиям критически.

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Вторым признаком является то, что человек пьет, но всех вокруг уверяет в том, что может бросить пить в любой момент. Также на скрытый алкоголизм может указать то, что человек способен выпить большое количество алкоголя и при этом не опьянеть и не почувствовать себя плохо.

Признаки алкоголизма

Также на алкоголизм указывает потребность похмеляться с утра. Этот признак является явным подтверждением алкоголизма

"С утра после алкоголя человеку должно хотется вырвать от алкоголя, а не выпить ещё, чтобы стало легче", - говорит доктор.

Стойкое желание выпить к вечеру и потеря контроля над дозировкой тоже указывает на проблему.

По словам доктора, обнаружив хоть один из признаков у себя или у своего близкого, стоит задуматься и приступит к решению проблемы, чтобы она не повлекла за собой печальные последствия.

Смотрите видео врача о том, как распознать алкоголизм:

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