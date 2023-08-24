Какие коты приносят деньги: три милых породы, перед которыми тяжело устоять

Главред расскажет, какие коты приносят удачу и деньги в дом к своему хозяину

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Какие коты приносят деньги / коллаж: Главред, фото: pexels

Люди зачастую делятся на два типа - тех, кто любит котов, и тех, кто любит собак. Однако ещё в Древнем Египте котов считали божественными животными. Для многих кот в доме - это признак уюта и наполненности. Эзотерики утверждают, что помимо тепло, кот может также привлечь в дом счастье, удачу и деньги в зависимости от того, какая у него порода. О том, какие коты приносят удачу и деньги мы расскажем далее.

Какие коты приносят деньги

Порадоваться могут те, кто всегда отдавал предпочтение рыжим котам. Считается, что именно этот окрас котов приводит к улучшению финансового положения хозяина. Во многих культурах этот феномен связывают с приближенностью окраса кота к цвету золота.

Какие породы кошек приносят удачу

У тех, кто обладает котом Сиамской породы не должно остаться сомнений - ваш кот настоящий клад удачи. Эта порода обладает благородным кремовым окрасом и бездонными голубыми глазами. Считается, что эти коты могут привлечь в дом удачу и везение, а также наполнить его покоем.

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Какая кошка приносит в дом счастье

Чаще всего в домах людей можно встретить котов и кошек трехцветного окраса - и неудивительно. Именно эта порода вносит в свое жилье счастье и благополучие. Своей особенной энергетикой они наполняют пространство вокруг себя и в некоторых странах и вовсе считаются настоящим талисманом.

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