Кот бросается на ноги и кусает: что является причиной такого поведения

Главред расскажет, почему кот стал бросаться на ноги и что это означает.

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Кот бросается на ноги и кусает / коллаж: Главред, фото: instagram dariacroo/foramet

У многих людей давно в домах живут коты, эти животные становятся неотъемлемой частью жизни и делают её более интересной, радостной и уютной. И несмотря на то, что эти животные становятся для людей всё понятнее - некоторые их действия всё же понять может не каждый. Мы расскажем, как понять почему кот кидается на руки и ноги.

Кот бросается на ноги и кусает

Бывают ситуации, когда кот вдруг решает найти себе новое занятие и тогда придумывает, что нужно начать бросаться хозяину на ноги. Многие люди, задаваясь вопросом о том, почему кот стал бросаться на ноги, думают, что животное так проявляет агрессию. Однако, это не совсем так.

Чаще всего причиной такого поведения является желание питомца поиграться и получить внимание. Он может трогать лапками ноги или пытаться за вами гнаться. Это значит, что коту нужно уделить время и поиграть с ним хотя бы 20 минут в день.

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Также такое поведение реже, но всё-таки может свидетельствовать о просьбах покормить. Иногда коты таким образом привлекают внимание к тому, что их уже пора угостить едой. Не стоит путать активные прыжки в ноги с обычной лаской, когда кот трется об ноги. У этого явления есть другое объяснение.

Почему кот любит тереться об ноги

Любому хозяину приятно, когда кот проявляет особенное внимание к своему хозяину и ласково трется об его ноги. Это действие также можно объяснить. Чаще всего кот таким образом пытается оставить свой запах на хозяине, чтобы пометить его принадлежность к дому и себе.

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