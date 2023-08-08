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Крабами и не пахнет: из чего на самом деле сделаны крабовые палочки

Сергей Кущ
8 августа 2023, 08:49 обновлено 8 августа, 08:49
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Мы разобрались, из чего делают крабовые палочки и почему их приходится красить.
Из чего сделаны крабовые палочки
Из чего сделаны крабовые палочки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Крабовые палочки - популярное лакомство, которое можно найти во многих супермаркетах и ресторанах. Давайте разберемся, из чего делают крабовые палочки, зачем их красят и какие полезные и вредные свойства они могут иметь.

Как делают крабовые палочки?

Хотя название подразумевает, что основной ингредиент - это крабовое мясо, на самом деле крабовые палочки изготавливаются из мелкодробленного и переработанного мяса различных видов рыбы, таких как атлантическая треска, палтус, сайда и др.

Это мясо обрабатывается, а затем смешивается с добавками, такими как крахмал, сахар, соль, яичный порошок и различные добавки для придания текстуры и вкуса. Затем полученная масса формируется в форму палочек и обрабатывается термически.

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Зачем красят крабовые палочки?

Яркий цвет крабовых палочек обычно достигается за счет добавления красителей, таких как паприка, куркума или анатто. Это делается для создания ассоциации с настоящим крабовым мясом, чтобы продукт выглядел более аппетитно и привлекательно для потребителей.

Чем полезны и вредны крабовые палочки?

Крабовые палочки содержат определенное количество белка, но они также могут содержать добавленные соли, сахар и искусственные добавки, которые делают их менее здоровыми для употребления в больших количествах. Они являются низкокалорийным продуктом, но не являются источником важных питательных веществ, таких как витамины и минералы.

В целом, крабовые палочки можно употреблять в умеренных количествах как лакомство или дополнение к блюдам, но не следует полагаться на них как на источник питания. При выборе крабовых палочек рекомендуется обращать внимание на их состав и содержание добавок.

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