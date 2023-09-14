Кто такие украинцы?- Наталья Холоденко рассказала, как приблизить конец войны

Психолог Наталья Холоденко рассказала, как можно приблизить победу Украины в войне.

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Наталья Холоденко рассказала, как приблизить конец войны / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

В Украине уже полтора года длится война россии против Украины. Каждый житель страны с нетерпением ждет победы и окончания войны. Многие прикладывают титанические усилия для того, чтобы "выдворить" оккупанта с родной земли.

Психолог Наталья Холоденко рассказала о том, что с психологической точки зрения необходимо сделать для того, чтобы победить врага.

Когда Украина победит в войне - советы Холоденко

По мнению известного на всю Украину психолога Натали Холоденко, всем украинцам необходимо практиковать некоторые коллективные действия. Холоденко утверждает, что на всю трагическую ситуацию можно посмотреть, как на испытание, которое мы должны пройти.

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Первым заданием для украинцев является понимание:

Мы должны осознать, кто такие украинцы и хотим ли мы ими быть в целом, как социум, - объясняет Наталья Холоденко.

Вторым заданием является ограничение и отделение:

Мы должны отделиться от всего, что есть "радянщиною". Потому что сейчас Украину уничтожает Советский союз. Несмотря на то, что формально его не существует, он до сих пор в наших головах и менталитете. Все эти внутренние изменения должны происходить быстрее.

Третьим заданием является - не "травить" друг друга:

Ни в какой теме нельзя друг друга "травить", только поддерживать в каждом и друг друге хорошие стороны. Посылания друг друга на передовую ничего не изменят и ничем не помогут.

Последним и четвертым заданием Холоденко называет помощь:

Всю ту энергию, которую хочется потратить на обговаривание ужаса нашего врага, стоит направлять на помощь тому, кто в этом нуждается.

Смотрите видео о том, как приблизить победу Украины:

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